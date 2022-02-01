محافظ الوادي الجديد يتابع موقف ملفات حصر الملكية وتقنين التعديات

عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، اجتماع لمناقشة موقف عمل لجان حصر الملكية وتقنين التعديات والمخططات الاستراتيجية بالمراكز، و ذلك بحضور حنان مجدي نائب المحافظ والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة ورؤساء المراكز وعدد من التنفيذيين المعنيين.

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وشدد المحافظ على تشكيل لجنة لبحث موقف المستفيدين من مبادرات التقنين المتقاعسين عن سداد الأقساط المستحقة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وسرعة تسليم بيان المخططات الاستراتيجية للمشروعات المستهدفة بالمراكز، وإعداد تقارير متابعة ونجاح للجان حصر المتغيرات المكانية.