محافظ الوادي الجديد يوجه بتفعيل الجمعيات الفئوية وزيادة منافذ السلع الغذائية

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتفعيل دور الجمعيات الفئوية ومبادرات توفير اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالمراكز وزيادة منافذ بيع منتجات الصوب الزراعية لمحاربة غلاء الأسعار.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع رؤساء المراكز عبر تقنية الفيديوكونفرانس، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ وسيد محمود سكرتير عام المحافظة وكمال إبراهيم سكرتير عام المحافظة المساعد.

كما شدد الزملوط على تكثيف متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والتزام قاعات المناسبات بضوابط استخدام مكبرات الصوت وإغلاق المخالف منها، وحصر المشكلات التي تواجه قطاع الري واحتياجات رفع كفاءة الآبار والري الحديث.

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