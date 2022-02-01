الإسكان الاجتماعي: قرار التمويل بنسبة 100% لن يطبق في كل البرامج العقارية

أكدت الدكتور مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن إعلان الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري اليوم تأتي في إطار برنامج سكن لكل المصريين، وسعر الوحدات ومستوى دخل العميل هو ما يحدد نسبة الـ3% والـ8%، موضحة أن المطلوب من العميل تجهيز المعلومات المطلوب رفعها على الموقع الالكتروني المخصص لذلك.

وأضافت مي عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن الأسبقية في حجز الوحدات السكنية بأولوية الدخول على الموقع الإلكتروني.

الإسكان الاجتماعي

وتابعت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، : "الشقة سعرها يبدأ من 450 ألف إلى مليون و900 ألف جنيه، وقرار الرقابة المالية بالتمويل بنسبة 100% لن يطبق في كل برامج التمويل العقاري".

وأشارت إلى أن الأقساط في مشروع سكن مصر قد تصل الى 800 جنيه.