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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توقعات أبطال فيلم حامل اللقب لنتيجة مباراة مصر والكاميرون.. فيديو

أبطال الفيلم
أبطال الفيلم

توقع الفنان هشام ماجد فوز المنتخب الوطني على نظيره الكاميروني، في مباراة الغد، الخميس، بنتيجة 1 - صفر، قائلاً : كنا خايفين الأول، لكن لاعبي المنتخب أثبتولنا أنهم رجالة وقد المواقف الصعبة دي  .
 

تابع هشام ماجد  في  لقاء  خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ONقائلا: أثبتولنا أنهم دائماً رجال في المباريات الصعبة  .

 

أما الفنان  محمد سلام ، فآثر أن لا يتوقع نتيجة المباراة مسبقاً قائلاً : مش  عاوزين نتنبأ بنتيجة المباراة  قبلها  لأننا كل مابتنبأ  بنتيجة؛ المنتخب بيخذل توقعاتنا وبيعمل الأحسن "

 

تابع محمد سلام قائلا:  الصراحة كنا متوقعين نخرج من بدري بمنتخبنا صامد رغم الإصابات الكتيرة".

 

ومن جهته، قال المخرج  هشام فتحي ، أنه يتمنى نزول صلاح بعد مرور نصف ساعة من بداية المباراة.

  
وأوضح  هشام فتحي  ، أنه في ضوء استشعار تحفز الجانب الكاميروني قبل المباراة؛ فنفضل نزول صلاح بعد مرور  نصف ساعة، قائلاً : " صلاح بينزل يظبط بيجب جون ووراه التاني"

وواصل : وبالتالي الغضب والعنف  هيكون زايد  من أول المباراة  وبالتالي نستنى شوية نشوف الدنيا رايحة فين "، ومازحه الفنان هشام ماجد قائلاً : "  كده مش رؤية فنية.. إنت خايف على صلاح ؟.

فيلم “حامل اللقب” الذي يبدأ عرضه بداية من الغد، سيقام له عرض خاص في أحد السينمات بحضور أبطاله، كما أنه سيكون متاح بالسينمات للجمهور في نفس وقت العرض الخاص. 

و تدور أحداث الفيلم حول “يحيى” لاعب كرة القدم، وزوجته “مسك”، التي تعمل طبيبة أمراض نساء، ويسعى الزوجان لسنين عديدة لإنجاب طفل، ولكنهما يفاجآن بحدوث الأمر في الوقت غير المتوقع، فيجدان نفسيهما في مواجهة موقف صعب، ويتعرضان للكثير من المواقف الكوميدية.

الفيلم يشارك في بطولته عدد من الفنانين على رأسهم هشام ماجد، دينا الشربيني، محمد سلام، أحمد فتحي، دنيا ماهر، ليلى عز العرب، مع ضيوف الشرف محمد ثروت، محمد كيلاني، عماد رشاد، وهو من تأليف هشام ماجد وإيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحي.

مصر المنتخب الوطني الفنان هشام ماجد هشام ماجد الفنان محمد سلام محمد سلام كرة القدم

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