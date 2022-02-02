حبس محمد الملاح مدّعي الزواج من 33 سيدة بتهمة ترويج شائعات

قررت جهات التحقيق المختصة حبس محمد الملاح بتهمة ترويج الشائعات والتحريض على الفسق والفجور لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

واستمرت التحقيقات ست ساعات استلمت خلالها النيابة كل الأدلة التي تؤكد عدم وجود فبركة الفقرة في البرنامج ولم يستطع الملاح إثبات الدليل على أقواله بوجود فبركة للحلقة كما زعم قبل ذلك.

وفي واقعة محمد الملاح استدعت جهات التحقيق ياسر التلاوي معد برنامج يحدث في مصر الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر للإدلاء بأقواله في وقت استمرت فيه التحقيقات ست ساعات استلمت خلالها النيابة كل الأدلة التي تؤكد عدم وجود فبركة الفقرة في البرنامج ولم يستطع الملاح إثبات الدليل على أقواله بوجود فبركة للحلقة كما زعم قبل ذلك.

كما قدم المتهم محمد الملاح إثبات شخصية مثبت فيها أنه أعزب رغم حصول النيابة علي بياناته من مصلحة الأحوال المدنية التي تثبت سابقة زواجه مرتين فقط ومطلق منهم.