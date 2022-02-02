بشعر كيرلي.. سمر يسري تخطف الأنظار من أحدث ظهور لها

نشرت المذيعة سمر يسري صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت سمر يسري في الصورة بإطلالة جذابة مرتدية بلوفر صوف باللون الازرق وشعر كيرلي فهي تميل إلى الشعر الكيرلي وتفضل الظهور به مما أثار إعجاب متابعيها.

وقدمت الإعلامية سمر يسري العديد من الأفكار المبتكرة على الشاشة منها برنامج: سمر والرجال، ليلة سمر، أنا وأنا، حفلة 11، وغيرها من البرامج وآخرها ما يعرض علي شاشة الحياة وهو برنامج "يوم ليك"، والذي استهلته بحلقة من جزأين مع واحد من أكبر نجوم الوطن العربي هو النجم راغب علامة.