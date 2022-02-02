فرو أسود.. رحاب الجمل تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

نشرت الفنانة رحاب الجمل، صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصى بموقع الصور والفيديوهات انستجرام، بإطلالة شتوية.

وظهرت رحاب الجمل، بإطلالة انيقة، خطفت بها الأنظار، بملابس كاجوال، مرتدية جاكت "فرو اسود"ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع الماكياج الهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة رحاب الجمل، كانت مسلسل «شقة 6» مع النجمة روبي، والذي تم عرضه علي إحدى المنصات الرقمية في شهر أغسطس 2021.

وشاركهم العمل الفني عدد كبير من النجوم، من بينهم «صلاح عبد الله، أحمد حاتم، هاني عادل، محمود البزاوي، ملك قوره، سماء إبراهيم، فيدرا»، وغيرهم من الفنانين.

المسلسل من إخراج محمود كامل، وتأليف مصطفي يوري وسعاد القاضي، وتدور أحداث المسلسل في إطار رعب، حيث يتفاجأ سكان العقار بحدوث أشياء غريبة ومخيفة بشقة 6.