مديرة المعونة الأمريكية تعصر الزيوت في الاقصر .. فيديو

شهدت مدينة اسنا بجنوب الاقصر زيارة تفقدية لـ مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ليزلي ريد، وذلك لتفقد عدد من المناطق الاثرية والتاريخية .



وخلال الزيارة قدم " صدى البلد " بثاً مباشرا لقيام مديرة بعثة الوكالة الامريكية بعصر الزيوت في أقدم معصرة زيوت بالاقصر “ معصرة بكور” وذلك خلال زيارتها للمنطقة.



جدير بالذكر أن معصرة بكور للزيوت عمرها اكثر من 125 سنة، وتعد الوحيدة المتبقية التي ما زالت تعمل حتى الآن في المدينة، وتعتبر شاهدا حقيقيا على الحفاظ على الحرف التقليدية من الاندثار، حيث تأسست في عام 1897 ومازالت تدار يدوياً من قبل الحرفيين من عائلة بكور.