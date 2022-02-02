سقطة في فيلم وثائقي تكشف مفاجأة عن زعيم كوريا الشمالية

خسر 44 رطلاً من وزنه

كشف فيلم وثائقي أذاعته كوريا الشمالية، عن لقطات مصورة للزعيم الكوري كيم جونج أون وهو يعرج في خضم تعامله مع أسوأ أزمة تطال بلاده وسط جائحة كورونا والعقوبات.

ويوثق الفيلم الكوري الشمالي الذي يحمل عنوان "عام النصر العظيم 2021"، ومدته 110 دقائق، سلسلة من إنجازات الزعيم كيم على مدار العام، بما في ذلك تطوير الصواريخ والبناء والجهود المبذولة للتغلب على الوباء.

صعوبة في السير

أظهرت سقطة في الفيلم الوثائقي، زعيم كوريا الشمالية وهو يسير بصعوبة على سلالم خلال زيارة إلى موقع بناء. واعتبر معدو الفيلم أن "كيم يظهر جانبه الأمومي حيث كرس جسده بالكامل لتحقيق أحلام الناس".

وأثارت اللقطة المعروضة بالوثائقي، الجدل مجددا حول صحة كيم البالغ من العمر 37 عاما، الذي يستمر في فقدان وزن جسمه، حيث قالت أجهزة الاستخبارات في كوريا الجنوبية إن الزعيم الكوري الشمالي خسر 44 رطلا من وزنه على الأقل.



The scene showing KJU suffering and the narrator speaking half openly and half vaguely about his health issues is reminiscent of a 2014 documentary showing him walking with a limp and mention of him "not feeling well" around a 40-day break from public view, his longest ever pic.twitter.com/JuCAddQkhJ — Colin Zwirko (@ColinZwirko) February 1, 2022

كما شوهد زعيم كوريا الشمالية في الوثائقي وهو يشاهد شروق الشمس بمفرده أثناء ركوب حصان أبيض على الشاطئ، إضافة إلى وقوفه مع مسؤولين عسكريين من بينهم باك جونج تشون، رئيس الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري، تلاه مقطع من الدبابات تجري تدريبات بالذخيرة الحية.

Kim Jong Un ‘completely withered’ as he ‘suffered’ for the people, state TV says https://t.co/ERwlFVl48n pic.twitter.com/30JF0qjpDk — Chad O'Carroll (@chadocl) February 1, 2022

وشمل الوثائقي صورا نادرة لناطحة سحاب جديدة من 80 طابقا ومنطقة سكنية كبيرة، فضلا عن بعض المقاطع والصور لمعرض دفاعي في أكتوبر الماضي وتجارب صاروخية سابقة.