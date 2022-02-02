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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"هوس" تحيي حفلا غنائيا على خشبة ساقية الصاوي.. غدا

صدى البلد

يُحيي باند “هوس” حفلا غنائيا، غدا الخميس، 3 فبراير، فى تمام السابعة مساء، في قاعة النهر بـ ساقية عبد المنعم الصاوي، ويصل سعر التذكرة إلى 100 جنيه .

وطرح باند  هوس مؤخرا ألبوم "بطل خارق" على مسرح ساقية الصاوى.

ويسعى الفريق لاستكشاف عوالم صوتية جديدة عبر «ميكس» مزيكا البروجريسيف، والكلمات المتمحورة حول معاناة الإنسان، وذكرياته، وملامسة مشاعره.

هَوَس.. فريق مصري مستقل، يعزف الموسيقى العالمية (World Music)، ويعمل على خلق صوت وكلمات وحكايات مختلفة عن طريق استكشاف عوالم صوتية وإنسانية جديدة والمزج بين نوعيات وعوالم موسيقية مختلفة.

حفل أم كلثوم بـ ساقية الصاوي 

يقدم مسرح الساقية للعرائس بساقية الصاوي حفلتين غنائيتين للسيدة أم كلثوم، ومن المقرر عرضهما يوم الخميس الموافق 3 فبراير المقبل بقاعة الحكمة، وتكون الأولي في تمام الساعة السادسة مساءً، والثانية في تمام الساعة الثامنة مساءً.

جدير بالذكر أنه في نفس اليوم يستعد المنشد محمود ياسين التهامي لإقامة حفلته فى ساقية الصاوي في قاعة النهر، حيث نشر على صفحته على فيسبوك:" قصيدة إلى متى يا رب هتكون من ضمن حفل ( مولد أهل الذكر) في ساقية الصاوي".

وكان التهامي قد تألق في مشاركته في النسخة الثانية من مهرجان البُردة في مركز دبي للمعارض بإكسبو دبي 2020، في الدورة الـ22 لمؤتمر وزراء الثقافة المسئولين عن الشئون الثقافية في الوطن العربي،  بحضور نخبة كبيرة من رموز الفكر والثقافة العربية والفائزين بجوائز النسخة الـ 16 لجائزة البردة في كل مجالات الفنون الإسلامية التقليدية.

ساقية الصاوي مسرح ساقية الصاوي ساقية عبد المنعم الصاوى مسرح الساقية للعرائس باند هوس

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