14 أكتوبر .. باند هوس يحيي حفلاً غنائيًا على مسرح الزمالك

يستقبل مسرح الزمالك باند هوس لاول مرة يوم ١٤ اكتوبر من الشهر الجارى فى تمام الساعة السابعة مساء.

طرح باند هوس مؤخرا ألبوم "بطل خارق" على مسرح ساقية الصاوى ويسعى الفريق لاستكشاف عوالم صوتية جديدة عبر «ميكس» مزيكا البروجريسيف والكلمات المتمحورة حول معاناة الإنسان وذكرياته وملامسة مشاعره.

هَوَس.. فريق مصري مستقل، يعزف الموسيقى العالمية (World Music)، ويعمل على خلق صوت وكلمات وحكايات مختلفة عن طريق استكشاف عوالم صوتية وإنسانية جديدة والمزج بين نوعيات وعوالم موسيقية مختلفة.

من ناحية اخرى تستعد الفرقة الاردنية آخر زفير لإحياء حفل غنائى على مسرح الزمالك يوم ٢٨ من الشهر الجارى فى تمام الساعة السابعة مساء .

وتعد آخر زفير من أقدم الفرق الغنائية فى الأردن وإحدى أبرز التجارب في ساحة الموسيقى البديلة العربية، بدأت رحلتها الموسيقية منذ حوالي 13 سنة.



وأطلت أخر زفير، بأولى ألبوماتها "اعكس ثقافة" منذ 6 أعوام، إلا أنها انقطعت عن الساحة لمدة 3 سنوات، حتى قررت العودة من جديد بشكل ومحتوى موسيقى مختلف عقب إعادة هيكلة أعضائها، ودشنت انطلاقة موسيقية مغايرة تزامنا مع ظهور ألبومها الجديد "ام الموسيقى"، ومن أشهر أغنياتها "آخرتو لحن حزين".