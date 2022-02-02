وزير التعليم : منهج انجليزي الثانوية العامة على هذا الرابط

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المنهج الكامل لمادة اللغة الانجليزية المقرر على طلاب الثانوية العامة 2022 (الصف الثالث الثانوي ) متاح الآن على منصة إدارة التعلم على بنك المعرفة المصري

وقال وزير التربية والتعليم : يمكن لمن يهمه الأمر الوصول الى المنهج الكامل لمادة اللغة الانجليزية المقررة على طلاب الثانوية العامة 2022 (الصف الثالث الثانوي ) على منصة إدارة التعلم على بنك المعرفة المصري من خلال الضغط على الرابط التالي :

https://lms.ekb.eg/courses/3cb182a8-bd43-4076-81c4-8379e4f1186b

وأكد وزير التربية والتعليم انه يتمنى لجمع طلاب الثانوية العامة 2022 خالص التوفيق والنجاح.

وعلى جانب آخر ، حذر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم جميع متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، من منشور قديم "من العام الماضي" يقوم البعض بإعادة نشره لإثارة البلبلة.

وزعم المنشور القديم الذي حذر وزير التربية والتعليم منه، صدور قرارا رسميا بمد إجازة نصف العام أسبوعا إضافيا لتنتهي يوم ٢٦ فبراير ٢٠٢١

وقال وزير التربية والتعليم: “هذا الكلام لا أساس له من الصحة الآن”.

وأضاف وزير التربية والتعليم: "تؤكد الوزارة التزامها بالمواعيد المعلنة سابقًا وفقًا للخريطة الزمنية، حيث تبدأ اجازة نصف العام في الفترة من 5 فبراير وحتي 17 فبراير 2022.

ووفقا للخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، فمن المقرر ان يبدأ الفصل الدراسي الثاني من 19 فبراير 2022 حتى 9 يونيو 2022

وسيكون عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصل الدراسي الثاني 97 يوما.

وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 21 مايو 2022 ، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 11 يونيو 2022

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن قرار عقد امتحانات الثانوية العامة ورقيا وليس إلكترونيا الذي تم اتخاذه في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، لن يطبق على امتحانات الثانوية العامة 2022 (امتحانات الصف الثالث الثانوي ) .

وقال وزير التربية والتعليم إن امتحانات الثانوية العامة لها وضع خاص ، مشيراً إلى ان جميع تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022 سيتم الكشف عنها بالكامل في مطلع الفصل الدراسي الثاني.

وناشد وزير التربية والتعليم جميع طلاب الثانوية العامة 2022 وأولياء أمورهم بضرورة التوقف عن الجدل وانتظار القرارات الرسمية التي تعلنها وزارة التربية والتعليم ، وعدم الانسياق وراء أي من الشائعات والمعلومات المغلوطة التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن امتحانات الثانوية العامة ومناهجها.