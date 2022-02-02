هل يعد leap بداية السعودية لاختراق تكنولوجيا الفضاء؟

قدم معرض leap في نسخته الأولى والمقام حاليا في الرياض العديد من الخدمات الجديدة والمستحدثة ومن ضمنها من تم تقديمه بخصوص تطبيقات لها علاقة بالفضاء ورصد الظواهر الطبيعية وتطبيقات مستخدمة عن الأرض وعن حركة الرمال وغيرها من الظواهر الطبيعية .



وتستمر الشركات الناشئة العالمية للمنافسة ضمن مسابقة ذا روكِت فيول بمعرض lEAP الدولي بالسعودية حيث تستعرض هذه الشركات على مدار أيام المعرض أحدث ابتكاراتها أمام لجنة تحكيم مرموقة تضم باقةً من مستثمري رأس المال المغامر وغيرهم من المستثمرين العالميين، للفوز بنصيبها من الجائزة النقدية الضخمة التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 600 ألف دولار أميركي.

كما أعلنت الجهات المُنظمة عن فتح باب التسجيل في المسابقة التي تُمثل تحدياً مشوقاً يسلط الضوء على أبرز الشركات الجديدة في العالم وأكبرها أثراً، متيحةً لتسعين شركة ناشئة فرصة التعريف بأفكارها التجارية مباشرةً على المسرح أمام لجنة التحكيم على هامش مؤتمر Leap

ويتسنى للمرشحين النهائيين الحصول على خمسة دقائق فقط لعرض أفضل ما لديهم أمام لجنة مرموقة مكونة من أبرز المستثمرين العالميين والمحليين، وإقناعهم بعدها بامتلاكهم المقومات اللازمة للانضمام إلى قائمة الشركات العشرة الأفضل القادرة على الوصول إلى النهائي الكبير في الثالث من فبراير.