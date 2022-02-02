الرئيس التنفيذي لـ بنتلي: أول سيارة كهربائية لنا ستكون شبيهة "مولسان".. صور

قال المدير التنفيذي لشركة بنتلي لصناعة السيارات ، أدريان هولمارك، إن العلامة التجارية تستعد لإجراء الاختبارات العملية على أول نموذج كهربائي لها بنهاية العام الجاري، منوها أنها ستكون الطراز الأغلى في تشكيلة طرازات بنتلي.

الرئيس التنفيذي لـ “بنتلي” أدريان هولمارك

وفقا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات، رفض هولمارك الكشف عن تفاصيل أول نموذج كهربائي للشركة ولم يحسم الجدل حول موعد إصدارها بشكل رسمي ، إذا كان فعلا بحلول 2025 أو قبل ذلك ، وحتى الآن من غير المعروف إذا كان الطراز ينتمي لفئة الكروس أوفر أو السيدان أو الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، مشيرا في كلامه أنها ستكون شبيهة بنتلي مولسان السيدان.

بنتلي

ونظرًا لأن السيارة مصممة لتتميز بأحدث تكنولوجيا بالإضافة إلى بطارية بقدرات خارقة، فمن غير المرجح أن يتم تسعيرها أقل من بنتلي بنتايجا الـ SUV ، والتي تبدأ من حوالي 155000 جنيه إسترليني.

وعلى الأرجح ستكون السيارة الجديدة في نفس نطاق السعر لبنتلي مولسان التي تبدأ من 250 ألف جنيه إسترليني تقريبًا .

وأكد هولمارك، أن التكنولوجيا الأساسية للمركبة الكهربائية تم الانتهاء منها تقريبا كما أن تصميم المقصورة الداخلية مكتملًا بنسبة 95٪ والتصميم الخارجي بنسبة 80-85٪ جاهزًا "مع بعض الأعمال التي يجب عليها القيام بها لتحسين ما ارتأيناه بالفعل".

وأكد هولمارك أيضا أن الاختبارات الفعلية للسيارة الكهربائية ستبدأ في وقت لاحق من هذا العام ، بالإضافة إلى أن جميع نماذج سيارات بنتلي الكهربائية الخمسة موجودة بالفعل وجاري إضافة تحسينات وتعديلات عليها، وتتجه نحو الإنتاج التجاري بحلول نهاية العقد.