في ذكرى ميلادها.. حياة قيثارة الطرب سعاد محمد وعدد زيجاتها وأولادها.. تفاصيل

يحل اليوم الأربعاء 2 فبراير، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة سعاد محمد ، التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1926، ورحلت في 4 يوليو 2011، عن عمر يناهز 85 عامًا.

مسيرة سعاد محمد

ولدت الفنانة سعاد محمد المصرى في تلة الخياط ببيروت وهى من أم لبنانية وأب من أصول مصرية.

وبدأت سعاد محمد انطلاقتها الفنية الأولى من دمشق، حيث كانت تعيش، وبدأت بغناء الموشحات في إذاعة دمشق، ثم سافرت إلى حلب مدينة الطرب والفن آنذاك وحازت الإعجاب ووصفت بأنها صاحبة أجمل صوت نسائى سمعوه وتعهدها الملحن محمد محسن ثم سافرت إلى القاهرة.

أعمال سعاد محمد

شاركت سعاد محمد في فيلم"فتاة من فلسطين" وكان أول فيلم عن القضية الفلسطينية ولعبت بطولة فيلمها الثانى "أنا وحدى" إخراج هنرى بركات وشاركها البطولة ماجدة ونور الدمرداش وصلاح نظمى.

ثم توقفت عن التمثيل واكتفت بالغناء واكتفت من السينما بتقديم أغنيات مدبلجة لبطلات أخريات مثل أغانيها في فيلم "الشيماء" ومن أشهرها "إنك لا تهدى الأحبة والله يهدى من يشاء" وفيلم بمبة كشر.

أسرة الفنانة سعاد محمد

تزوجت سعاد محمد من مكتشفها واستاذها محمد فتوح وأنجبت منه 6 أبناء، ولم تدم زيجاتهما أكثر من 15 عاما، ثم تزوجت من المهندس المصري محمد بيبرس وأنجبت منه 4 أبناء، واخيرا تزوجت من رجل لبناني يدعي أسعد مرعي كان يصغرها سنا وتم الانفصال سريعا.



اعتزال سعاد محمد

اعتزلت الساحة الفنية قبل وفاتها بسنوات، وفضلت العيش مع أبنائها وأحفادها إلى أن توفيت في يوليو 2011 في منزلها بالقاهرة، وشيعت جنازتها من مسجد الحامدية الشاذلية، إثر إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة.



مرض سعاد محمد وقصة وفاتها

أجرت سعاد عمليتين جراحتين أحداهما في القلب والثانية في الرأس، ثم تحسنت حالتها كثيرا إلا أنها قررت أن تعتزل الحياة العامة، وفضلت العزلة والتمتع بالحياة مع أولادها وأحفادها، وفي يوم 4 من شهر يوليو عام 2011 رحلت قيثارة الطرب سعاد محمد عن عمر ناهز 85 عاما مليئة بالأعمال الثرية والتي أثرت في وجدان الجمهور العربي.

