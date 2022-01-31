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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى وفاة زيزي البدراوي.. تعرف على اسمها الحقيقي ولماذا رفضت القبلات

زيزي البدراوي
زيزي البدراوي

يحل اليوم الاثنين الموافق ٣١ يناير ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة زيزي البدراوي.

 

اسمها الحقيقي فدوى جميل عبد الله البيطار، واختار لها حسن الإمام اسم زيزي على اسم ابنته، والبدراوى نسبة لعائلة بدراوى، ليصبح اسمها الفني زيزي البدراوي، وبدأت حياتها فى السينما من خلال دور صغير فى فيلم "بور سعيد".

واكتشفها حسن الإمام ليقدمها فى العديد من الأفلام.

 

عاصرت زيزي البدراوي العصر الذهبي للسينما وتعتبر إحدى نجماته، اشتهرت بأدوار الفتاة المغلوبة على أمرها، ولكنها أثبتت جدارة في أنماط أخرى من الأدوار لتعلن عن موهبة فذة في استحضار الشخصيات المختلفة.

كان من ضمن شروط زيزي البدراوي، قبولها الأدوار في أوج شهرتها وبدايتها ألا يكون هناك قبلات في المشاهد، كما لم تقبل بالمشاهد الساخنة مهما كانت جودة العمل المعروض عليها. 

وشاركت الراحلة في مسلسلات درامية قوية منها "المال والبنون" لتقدم دور سيدة بسيطة تصارع القهر والظلم في محاولات لحماية ابنتيها.

زيزي البدراوي الفنانة الكبيرة زيزي البدراوي فدوى جميل عبد الله البيطار حسن الامام زيزي بور سعيد المال والبنون

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