عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

شخصية يحيى حقي تستقبل جمهور معرض الكتاب بتقنية الهولوجرام

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

شهدت تقنية الهولوجرام التي تم استحداثها لأول مرة ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب الـ 53 إقبالا كبيرا من الرواد حيث أتاحت لهم التفاعل مع مجسم ضوئى للراحل يحيى حقي شخصية دورة هذا العام من خلال طرح مجموعة أسئلة يتم اختيارها بالضغط على شاشة تعمل باللمس.

 

 

ضمت الأسئلة استفسارات عن حياة الأديب الكبير الراحل وكان منها ما هي الاشياء التي تصنع الضحك لديه وما هو الكتاب الذى كان يتمنى كتابته ، وكيف يمكن لشخص عادي أن يحترف الكتابة بالعربية الفصحى وكيف يرى الإعجاب الغربى برواية "قنديل أم هاشم" .

وأعلن رواد المعرض إعجابهم باستخدام هذه التقنية لأول مرة بالمعرض والتي تمثل أحد أحدث أساليب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي ، مشيدين بالمستوى التنظيمى للفعاليات والخدمات المقدمة .

 

جدير بالذكر أن الأديب الكبير الراحل يحيي حقي ولد في 17 يناير 1905 بحي السيدة زينب بالقاهرة؛ لأسرة تركية ، اعتبره النقاد رائد فن القصة القصيرة ، حاصل على ليسانس في الحقوق من جامعة القاهرة ، أمضى حياته في الخدمة المدنية وعمل في السلك الدبلوماسي المصري ووصل لمنصب مستشار في دار الكتب والوثائق القومية ، صدر له خلال مسيرته أربعة مجموعات قصصية قصيرة إلى جانب العديد من المقالات وكان من أشهر كتاباته روايات قنديل أم هاشم ، البوسطجي ، سارق الكحل ، بدأ العمل عقب تخرجه في نيابة الخليفة وتم تعيينه في منصب معاون إدارة بمركز منفلوط بمديرية أسيوط ، التحق بالمجال الدبلوماسي عام 1929 كأمين لمحفوظات القنصلية المصرية في جدة،  ثم انتقل إلى القنصلية المصرية في اسطنبول عام 1930 وبعدها إلى روما ، ادى اندلاع الحرب العالمية الثانية إلى عودته الى مصر حيث تم تعيينه في الإدارة الاقتصادية بوزارة الخارجية، وترقى بعدها لمنصب مدير مكتب وزير الخارجية المصرية عام 1949 ، بعدها عاد للعمل بالسفارة المصرية في باريس وأنقرة حيث عمل كسكرتير أول فيها ثم تولى منصب الوزير المفوض في ليبيا عام 1953 ، أقيل من منصبه عقب زواجه الثاني من الفرنسية جان ميري ليعمل حينها في وزارة التجارة كمدير عام، ثم تولى منصب مدير مصلحة الفنون عام 1955 وكان أول وآخر مدير لها حيث تم إلغاؤها ، تولى بعد ذلك منصب رئيس التحرير في مجلة (المجلة) المصرية واستمر في منصبه حتى عام 1970 ، أما في المجال الأدبي فقد تنوعت الأعمال التي قدمها لجمهوره بين النقد الأدبي والفن والمسرح والسينما ، ومن أبرز المقالات الأدبية التي كتبها أنشودة البساطة ، هموم ثقافية ، في السينما ، تعالي معي إلى الكونسير ، مدرسة المسرح ، في محراب الفن ، وتم نشر معظمها في عدد من الصحف والمجلات بين أواخر الستينات والسبعينات من القرن الماضي ، أما المؤلفات الروائية التي كتبها فكان أشهرها قنديل أم هاشم ، البوسطجي ، أم العواجز ، السرير النحاس ، الفراش الشاغر ، قصة في سجن ، صح النوم ، عنتر وجولييت وتمت ترجمة العديد منها إلى لغات اجنبية كالانجليزية والفرنسية والألمانية ، حصل على العديد من الجوائز والتكريمات عن أعماله الأدبية من أهمها  جائزة الدولة التقديرية في الأداب عام 1969 ، وسام الفارس من الطبقة الأولى من فرنسا عام 1983 ، الدكتوراه الفخرية من جامعة المنيا في مصر عام 1983 ، جائزة الملك فيصل العالمية عن الأدب العربي عام 1990 وتم اختياره ليكون شخصية معرض الكتاب في القاهرة في دورته الـ 53 ، توفى فى 9 ديسمبر 1992 .

 

تقنية الهولوجرام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب ضوئى للراحل يحيى حقي شاشة تعمل باللمس خلال طرح مجموعة اسئلة يتم اختيارها

ترشيحاتنا

مع اقتراب غزو أوكرانيا.. اجتماع طارئ بين بوتين والرئيس الصيني في بكين

بالتواريخ.. أبرز الظواهر الفلكية خلال شهر فبراير

محطة طاقة شمسية جديدة هدية مصر لأوغندا في عيد الاستقلال

موسيماني: سعيد بالمشاركة في مونديال الأندية ونتطلع للإنجازات رغم الصعوبات والغيابات

داخل قاع سحري.. ضبط مناظير طبية مهربة بحقائب راكب في مطار القاهرة| صور

نشرة المنوعات|كارثة بسبب مروحة سقف.. جريمة هزت لبنان.. مفاجأة للأمير أندور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مد إجازة نصف العام في المدارس والجامعات..التعليم تنفي

بعد هبة وياسمين.. طقس الخميس والجمعة يرعب المصريين .. التفاصيل كاملة

بين الاكتئاب وشائعات الغيبوبة.. كيف يعيش «عمرو زكي» وما تفاصيل حالته الصحية ؟

تحذير من منشور قديم.. وزير التعليم ينفي مد إجازة نصف العام

الفراخ البيضاء بـ33 جنيها والبانيه 70.. آخر أسعار الدواجن في الأسواق ..فيديو

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من موجة طقس سيئ يومي الخميس والجمعة |فيديو

مش ضرب بس.. حقيقة تعرض ندى الكامل للتعنيف الزوجي من طليقها أحمد الفيشاوي

كيف نشاهد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية.. القنوات الناقلة وطُرق المشاهدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور من مسلسل "منورة بأهلها" قبل طرحه للعرض على منصة "شاهد"

طريقة عمل دجاج محشي خطوة بخطوة

طريقة عمل الفراخ المشوية بالزبادي والليمون بتكاليف بسيطة

غياب إياد نصار وغادة عادل عن العرض الخاص لفيلم 11:11.. صور

فيديو

نقل الدكتور هاني الناظر للمستشفى.. ونجله: والدي صحته تعبت

ظلت في عنقها طوال العمر .. سر سلسلة الراحلة مديحة كامل

بعد أزمة فيلم أصحاب ولا أعز .. كيف دافعت شهيرة عن منى زكي “فيديو”

بعد سنواتٍ من الإلتزام.. فنانات خلعن الحجاب.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

اﻟﻤﺰﻳﺪ