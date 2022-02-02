تيجي نتراهن| تامر عاشور يقترب من ربع مليون مشاهدة بأغنيية تملي

اقترب الفنان تامر عاشور من حاجز الربع مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، بأحدث أغانيه التي تحمل اسم تملي» من ألبومه الجديد «تيجي نتراهن»، وذلك بعد طرحها أول أمس الأثنين 31 يناير.

أغنية تملي لـ تامر عاشور

طرح المطرب تامر عاشور أغنيته الجديدة “تملى” وذلك من ألبومه الجديد “تيجى نتراهن” وذلك عبر قناته على موقع اليوتيوب.

وأغنية “تملى” غناء تامر عاشور وكلمات كلمات تركي آل الشيخ ، ألحان نواف العبد الله ، توزيع خالد عز.

شارك الفنان، تامر عاشور، إطلالته في حفل JOY AWARDS بالسعودية، ونشر صورة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

ونال تامر عاشور تفاعلا كبيرا من متابعيه بالإعجابات والتعليقات.

تامر عاشور

وفي سياق أخر تصدرت أغنية: "خليني في حضنك" للفنان تامر عاشور، تريند رقم 1 بعد ساعات قليلة من طرحها على موقع “يوتيوب”.

تقول كلمات الأغنية: “خليني ف حضنك يا حبيبي .. ده ف حضنك بهدى وبرتاح .. أنا كل مشاعري معاك راحو .. وكمان قلبي لقلبك راح .. ولا بضحك وأفرح من قلبي .. غير لو جمبي انا كانو عينيك .. لو تبعد عني ولو ثانيه .. بتجنن يا حبيبي عليك”.

وبتحلى الدنيا ف عيني .. وانا جمبك فا ماتبعدنيش ..حُبك فعلاً بيخليني .. أتمسك بالدنيا وأعيش ..وف حضنك بيروح خوفي ..وده وعد ومُلزم أنا بيه .. مهما تكون يا حبيبي ظروفي ..قلبك عمري ما هاجي عليه".

"خليني في حضنك" كلمات: حسام سعيد، والحان: عمرو الشاذلى، وتوزيع: أدهم دهيمة وإلهامي دهيمة، جيتارات: روكيت، ساكسفون: نور عاشور باص، جيتار: أحمد رجب، تأليف وتريات: أدهم دهيمة، تنفيذ وتريات: مجموعة أحمد حسن فكري، استدويهات صوت: الحب عمار خاطر، ميكس: محمد صقر،ماستر: آمير محروس.