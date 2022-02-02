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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تنفيذ أعمال مشروع المونوريل..

في العاشرة مساء.. تعرف على التحويلات المرورية بعد إغلاق يوسف عباس بمدينة نصر

خدمات مرورية
خدمات مرورية

أعلنت الإدارة العامة لـ مرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال مشروع المونوريل بشارع يوسف عباس بالقاهرة .

وطبقا للبيان الصادر من وزارة الداخلية فإن الأمر يستلزم إستكمال تنفيذ الغلق الكلى لشارع يوسف عباس بالوصلة من محور العروبة حتى طريق النصر للقادم من محور العروبة لإستكمال أعمال تركيب الشدة المعدنية لمحطة الاستاد.

وأشار البيان إلى أن تنفيذ الأعمال (ليلاً فقط) إعتباراً من الساعة 10 مساء يوم الأربعاء الموافق 2/2/2022 وحتى الساعة 7 صباح يوم الجمعة الموافق 4/2/2022 .

كما سيتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى:

القادم من محور العروبة يستكمل محور العروبة فيميناً شارع الطيران تجاه محور النصر .

القادم من شارع خلف الإستاد يسلك يساراً شارع الإستاد البحرى فيميناً محور العروبة فيميناً شارع الطيران تجاه محور النصر.

غلق مخرج نفق العروبة المتجه إلى شارع يوسف عباس وتحويل جميع المركبات إلى محور العروبة .

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الإدارة العامة لمرور القاهرة مرور القاهرة الخدمات المرورية كثافات مرورية تسيير حركة المرور محطة الإستاد العروبة يوسف عباس

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