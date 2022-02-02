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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

البيت المحمدي يختتم مؤتمر التصوف بحضور المفتي وعلماء الأزهر

البيت المحمدي
البيت المحمدي

بدأت وقائع الجلسة الختامية لمؤتمر "الطريق والصحبة في التصوف" الذي ينظمه البيت المحمدي حيث يفتتح الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وخادم البيت المحمدي المؤتمر، للترحيب بالحضور والتعريف بتفاصيل الجلسات العلمية، وجوائز مسابقة الشعر.

الطريق والصحبة في التصوف

كما يتحدث الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور  حسن جبر عضو هيئة كبار العلماء، و الدكتور عبد الحميد مدكور الأمين العام لمجمع اللغة العربية، والدكتور فتحي حجازي أستاذ البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية بالقاهرة والدكتور علاء جانب الأستاذ بجامعة الأزهر، الحائز علي جائزة أمير الشعراء، والشيخ علي صالح من كبار علماء الأزهر الشريف والشيخ محمد عبد السلام شيخ الطريقة المحمدية بفرنسا.

يتبعهم تكريم الفائزين في مسابقة الشعر أحمد عبد القادر فايد الفائز بالمركز الأول  عن قصيدته (فيما يرى المسافر) وبديع الزمان سعيد أحمد السلطان  من اليمن والفائز بالمركز الثاني، ثم يلقى الدكتور ربيع الغفير الأستاذ بجامعة الأزهر توصيات المؤتمر يتبعه فقرات الإنشاد وختام المجلس، وتكريم الفائزين.

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الصحبة والطريق في التصوف

ويستكمل البيت المحمدي عقب صلاة العشاء فعاليات المؤتمر السنوي الذي ينظمه البيت المحمدي عن " الصحبة والطريق في التصوف".

وتدور جلسته العلمية الثانية عن "الطريق في التصوف" ويترأسها الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية متضمنة الطريق،مفهومه، أصوله، ضوابطه، أحكامه، يتحدث فيها الدكتور  أنس الفقى، الأستاذ بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وتعدد الطرق، أصل ذلك وحكمته، يتناوله الدكتور عبدالله الوزاني الأستاذ بجامعة محمد الخامس بالمغرب، ومنازل الطريق يحاضر فيها الدكتور عرفه النادي، الأستاذ بكلية أصول الدين بالقاهرة، ومراسم الطريق الصوفي، التلقين- العهد- الخدمة- الحضرة، يتحدث عنها الدكتور محمد حسن عضو المكتب الفني لأكاديمية أهل الصُّفَّة، والدكتور  مصطفى عوض الأستاذ بكلية اللغة العربية، والإدعاء فى طريق التصوف يتناولها الدكتور عطية مصطفى الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.


يذكر أن المؤتمر يقام برعاية الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وخادم البيت المحمدي احتفالًا بالذكرى الرابعة والعشرين، لانتقال فضيلة الإمام الرائد محمد زكي إبراهيم – رائد التصوف في العصر الحديث.

التصوف البيت المحمدي خادم البيت المحمدي جامعة الأزهر الطريق والصحبة في التصوف تفاصيل الجلسات العلمية هيئة كبار العلماء مجمع اللغة العربية

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