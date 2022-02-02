قبول 89 طلب تقنين أراض في اجتماع اللجنة العليا ببني سويف

ترأس الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف الاجتماع رقم(92)للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة وذلك بحضور بلال حبش نائب المحافظ،اللواء جمال مسعود السكرتير العام، و لمياء جلال المشرفة العام على الأمانة الفنية باللجنة ،أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.



وخلال الاجتماع تم قبول تظلم والموافقة على 89 طلب تقنين جديد،ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها" حتى الآن"إلى 3413 طلبا،فيما بلغ العدد الإجمالي للعقود التي تم تحريرها 1870عقدا موزعا (1368عقود مباني+502عقد زراعة)،وجار البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك