فيروس كورونا فقد قدرته على اختراق أنسجة الرئتين.. خبيرة توضح التفاصيل

أفادت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لرقابة حماية حقوق المستهلكين (روس بوتريبنادزور) الخبيرة آنا بوبوفا بأن فيروس كورونا فقد خلال تحوراته القدرة على اختراق أنسجة الرئتين.

وحسبما نشرت وكالة أنباء "سبوتنك" الروسية. فان متحور "أوميكرون" يؤثر بشكل رئيسي على أعضاء الجهاز التنفسي العلوي ولا يسبب مسارا شديدا للمرض.



ووفق الوكالة، تؤكد بوبوفا أن العلماء والدراسات من دول مختلفة تشير الى ان "هذا الفيروس يتغير باستمرار. هذه طبيعته ولا يمكنه العيش بدون ذلك.

فالفيروس يبحث عن أفضل شكل يتكيف به مع جسم الإنسان، وخلال بحثه عن الصيغة الأفضل بالنسبة له وعن تركيبة الأحماض الأمينية الأحسن فقد الفيروس أحد مستقبلاته التي تضمن له القدرة على اختراق أنسجة الرئة".

موضحة أن الفيروس التاجي يؤثر حاليا بشكل رئيسي على أعضاء الجهاز التنفسي العلوية ما يتسبب بالتهاب القصبات الهوائية والشعب الهوائية عند الأطفال.



وفي هذا الاطار، شددت الخبيرة على أن "أوميكرون" لم يعد يتسبب بسريان ثقيل للمرض، لكن الأمر لا يزال غامضا كيف ستكون مضاعفاته بعد ذلك لأنه لم يمر وقت طويل على ظهوره.