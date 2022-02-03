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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أشرف صبحي: برنامج جسور الأمل يستهدف دعم وتطوير مراكز ذوي الهمم

أشرف صبحي، وزير الشباب
أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة

قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تعتمد في رؤيتها على استراتيجية بناء الإنسان، وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، متابعا: برنامج "جسور الأمل" يعد واحد من أهم البرامج الإنسانية، والذي يستهدف دعم ذوي الهمم.


وأضاف “أشرف صبحي” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، أن البرنامج يعمل على تطوير مراكز الشباب المتكاملة، للتعامل مع ذوي الهمم، متابعا: حتى الآن تم إطلاق ما يقارب من 60 مركزا للتخاطب في جميع قرى مصر.

 

وأكمل: نستهدف زيادة عدد مراكز التخاطب، على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تطوير مراكز الشباب التي تحتوي على مراكز خاصة بذوي الهمم والتخاطب.

 

وفيما يخص مباراة مصر والكاميرون، كشف أنه يستعد للسفر إلى الكاميرون غدا، متابعا: الوزارة على تواصل مع السفير المصري بالكاميرون للأطمئنان على الترتيبات الخاصة باستقبال الجماهير المصرية.


وعقب على حديث "صاميول أيتو" المنتشر، قائلا:" صاميول كان يعمل على بث الروح داخل الفريق ولكن المصطلح تم ترجمته بشكل غير صحيح..كما أن التصريحات كانت قبل مباراة مصر والمغرب".

 

أشرف صبحي الشباب والرياضة برنامج جسور الأمل ذوى الهمم اخبار التوك شو

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