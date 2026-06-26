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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة الزقازيق تنظم ورشا علمية متخصصة احتفالا باليوم العالمي لمكافحة سوء استخدام المخدرات

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
محمد الطحاوي

نظمت جامعة الزقازيق ممثلة في مركز العزيمة للتأهيل وعلاج الإدمان سلسلة من الورش العلمية والتدريبية المتخصصة احتفالا باليوم العالمي لمكافحة سوء استخدام المخدرات بهدف رفع الوعي بمخاطر تعاطي المواد المخدرة واستعراض أحدث الأساليب العلمية في الوقاية والعلاج والتأهيل.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق وبحضور الدكتورة حنان النحاس نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبإشراف الدكتور محمود مصطفى طه عميد كلية الطب البشري والدكتورة أمل عطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور مدحت بسيوني مدير مركز العزيمة للتأهيل وعلاج الإدمان وذلك بالمركز العلمي بمبنى الجراحة الجديد بالجامعة وبمشاركة نخبة من المتخصصين والخبراء في مجال الطب النفسي وعلاج الإدمان.

وأكدت الدكتورة حنان النحاس أن التوعية بمخاطر الإدمان وبناء قدرات المتخصصين يمثلان محوراً أساسيا في استراتيجية الجامعة لخدمة المجتمع مشيرة إلى حرص الجامعة على دعم الجهود الهادفة للوقاية من تعاطي المخدرات وتعزيز ثقافة التعافي والوقاية بين مختلف فئات المجتمع.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمود مصطفى طه أن كلية الطب تحرص على دعم الأنشطة العلمية والتدريبية المتخصصة التي تسهم في تطوير مهارات العاملين بمجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان وتعزز تطبيق أحدث الأساليب العلاجية المعتمدة عالميًا بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

كما أكد الدكتور مدحت بسيوني أن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة سوء استخدام المخدرات يمثل فرصة مهمة لتعزيز الوعي المجتمعي بخطورة الإدمان ونشر أحدث الممارسات العلمية في مجالات الوقاية والعلاج والتأهيل مشيرًا إلى استمرار المركز في تطوير قدرات الفرق العلاجية وتقديم خدمات متكاملة تدعم التعافي وتحسن جودة حياة المرضى.

وشهدت الفعاليات تقديم مجموعة من الورش العلمية والتدريبية المتخصصة التي استهدفت رفع كفاءة العاملين في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان وتسليط الضوء على أحدث الأساليب العلاجية المبنية على الأدلة العلمية حيث تناول الدكتور عماد رشاد أحدث الاتجاهات العلاجية في مجال الطب النفسي وعلاج الإدمان.

وتضمنت الفعاليات ورش عمل حول تطبيقات العلاج المعرفي السلوكي في التعامل مع السلوكيات الإدمانية المرتبطة باستخدام الإنترنت والألعاب الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والتسوق القهري إلى جانب استعراض أساليب المقابلة التحفيزية كأحد أحدث الأساليب العلاجية التي تساعد المرضى على تعزيز الدافعية الذاتية نحو التعافي.

كما شمل البرنامج التدريبي ورشة متخصصة حول العلاج المعرفي السلوكي للأرق واستعراض أحدث الأساليب العلمية لعلاج الأرق المزمن ودوره في دعم مرضى الإدمان خلال مراحل التعافي.

واختتمت الفعاليات بورشة عمل متخصصة حول برنامج الماتريكس لعلاج الإدمان أحد النماذج العلاجية المعتمدة عالميًا في علاج اضطرابات تعاطي المواد المخدرة حيث تناولت الورشة استراتيجيات الوقاية من الانتكاسة والتعامل مع المواقف عالية الخطورة وأكدت أهمية دور الأسرة كشريك أساسي في العملية العلاجية بما يعزز فرص التعافي المستدام ويحسن جودة الحياة.

يذكر أن اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها يوافق 26 يونيو من كل عام ويهدف إلى رفع الوعي بمخاطر المخدرات وآثارها السلبية على الأفراد والمجتمعات والتأكيد على أهمية تكاتف الجهود للوقاية منها ومكافحة الاتجار غير المشروع.

الزقازيق جامعة الزقازيق وعلاج الإدمان الورش العلمية والتدريبية

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