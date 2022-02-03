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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

صحية وبتدفي.. طريقة عمل شوربة عدس بالخضار

شوربة عدس بالخضار
شوربة عدس بالخضار

 شوربة عدس بالخضار من الأطباق الجانبية الصحية و الغنية بالعناصر الغذائية و الفيتامينات التي يحتاجها الجسم، كما تتسم بأنها من الأكلات التي تمنحك بالشعور بالدفئ خلال فصل الشتاء.

قدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج  زعفران وفانيلا المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل شوربة عدس بالخضار بأسهل الخطوات وأقل المكونات.

مقادير شوربة عدس بالخضار


عدس

 كوسة 

جزر

 طماطم

 بطاطس

 كمون

 كزبرة ناشفة

 مكعبات مرقة

 ملح وفلفل 

ثوم مفروم

 بصل

 

 للتقديم

خبز محمص 


طريقة تحضير شوربة عدس بالخضار


-في حلة على النار يشوح البصل في الزيت مع الثوم .

-تضاف البطاطس والكوسة والطماطم والجزر.

-يتبل الخليط بالملح والفلفل والكمون ومكعب المرق .

-يضاف العدس والماء ويترك على النار ليطهى .

-يضاف الخليط إلى الخلاط الكهربائى ويخفق جيدا .

-في طبق التقديم يضاف العدس ويقدم مع الخبز المحمص .

 

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