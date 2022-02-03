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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أصيب في حادث مروع.. إنقاذ شاب خرجت أنسجة مخه من الرأس بالمنوفية

عملية جراحية
عملية جراحية


تمكن أفراد الطاقم الطبي بمستشفى منوف العام في محافظة المنوفية، من إنقاذ حياة شاب في مقتبل العشرين من عمره أصيب في حادث بكسور متعددة شديدة التفتت بالإضافة إلى تهتك شديد بعظام الجمجمة و خروج أنسجة المخ خارج الرأس مع نزيف حاد بالمخ مما أدى إلى فقدان تام للوعي وغيبوبة إثر تعرضه لحادث مروري مروع.

واستطاع الطاقم الطبي من تفريغ النزيف وإصلاح تهتك المخ و الجمجمة وإجراء ترقيع تجميلي للجمجمة والرأس لإعادة شكل الرأس إلى وضعه الطبيعي بالإضافة إلى ترقيع أغشية المخ و إصلاح التلف الناجم بالأنسجة جرَّاء هذا الحادث المروع.

واستعاد المريض وعيه مع إحساس كامل بالأطراف بعد إجراء العملية الجراحية بنجاح بمشاركة جميع أفراد الطاقم الطبي بمستشفى منوف العام.

وتوجه الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بالشكر لجميع أفراد الطاقم الطبي بمستشفى منوف العام بقيادة الدكتور حاتم طاحون مدير المستشفى والدكتور محمد سمير أستاذ العناية المركزة ووكيل المستشفى ، والدكتور محمد داعوش أخصائي جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري والجراحات الميكروسكوبية والدقيقة ، ولجميع أفراد طاقم عمليات الطوارئ بمستشفى منوف العام وأطباء التخدير والتمريض.

 

 

اخبار المحافظات محافظة المنوفية المنوفية حادث مستشفي منوف

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