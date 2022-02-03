أخبار التوك شو.. أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تحذر من الطقس السيئ الساعات القادمة وسفير مصر بالكاميرون يحسم جدل التجسس على تدريبات المنتخب

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المهمة للمواطنين، نعرض لكم أبرزها :

أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تحذر من الطقس السيئ الساعات القادمة|فيديو





حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من انخفاض في درجات الحرارة الساعات القادمة، موضحة أنه بداية من ظهر الخميس سنشهد حالة من عدم الاستقرار في الطقس ومستمرة حتى مساء الجمعة بسبب منخفض جوي على سطح البحر المتوسط.

وقالت «منار غانم» خلال مداخلة ببرنامج «اليوم» المذاع على قناة «دي إم سي»، إنه بداية من الغد سيكون هناك نشاط ملحوظ لحركة الرياح، لتتراوح سرعة الرياح ما بين 40 و50 كم في الساعة على أغلب مناطق الجمهورية، مصحوب بالرمال والأتربة، خاصة في الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تتراوح بين المتوسطة لـ الغزيرة، مضيفة أنه مع الساعات الأولى من الليل تزداد كمية الأمطار لتكون غزيرة ورعدية محملة بحبات البرد على المحافظات الساحلية.

الصحة: فحوصات وتحاليل pcr متاحة وجاهزة للجميع بسعر منخفض.. فيديو





قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة ، إن وزارة الصحة المصرية حريصة علي تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين علي الأراضي المصرية بسعر مناسب وجودة عالية.

وأضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية في برنامج " يحدث في مصر " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إن فحوصات وتحاليل الـ بي سي آر متاحة وجاهزة للجميع، مؤكدا أن إتاحة الفحوصات بسعر قليل تجعل المواطنين أكثر اطمئنانا وحرصا في التعامل مع الإصابة.

وتابع : لا نعرف ذروة الإصابات إلا إذا كان هناك انخفاض في الإصابات والآن لدينا زيادة في أعداد الإصابات ونعرف الذروة عند الثبات في الإصابات والبداية في الانخفاض .

تفاصيل الطرح الجديد لـ شقق سكن ودار مصر وجنة..فيديو







قال المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان ، إن مبادرة طرح الإسكان من قبل البنك المركزي بنسبة فائدة 3% تستهدف منخفضي الدخل وهو الذي لا يزيد دخله الشهري عن 10 آلاف جنيه والأسرة 14 ألف جنيه .

وأضاف عمرو خطاب خلال مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور " ، إن المبادرة الخاصة بفائدة الـ8 % تستهدف شريحة متوسطي الدخل والذى لا يزيد دخل الأسرة فيه عن 50 ألف جنيه ، مؤكدا أن الوحد السكنية كاملة التجهيز والتشطيب .

وأوضح عمرو خطاب ، إن وزارة الإسكان أعلنت عن هذه الوحدات في مشروع سكن مصر ودار مصر وجنة داخل المدن الجديدة ، مؤكدا أن مساحات الوحدات مختلفة .

محدش يقدر .. تامر أمين يعلق على فيلم أصحاب ولا أعز |فيديو





علق الإعلامي تامر أمين حول مناظرته أمس حول فيلم "أصحاب ولا أعز"، قائلا: “ انا ضد الفيلم ولكن لا أطالب بمنعه ولكني أطالب برفض مضمون ورسالة الفيلم”.

متابعا:" انا رافض الحاجات التي تعارض الدين".

واسترسل "تامر أمين" خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، :" محدش يقولي جملة نطلع الدين برا كلامنا .. محدش يقدر يعمل كدا .. الدين هو أساس الحياة"، متابعا:" انا مبحرمش الفن والإبداع ولكن يجب أن يكون لدينا قيم ودين وأخلاق".

سفير مصر بالكاميرون يحسم جدل التجسس على تدريبات المنتخب





قال مدحت المليجي سفير مصر فى الكاميرون، إنه تم الاتفاق مع وزير الداخلية فى الكاميرون على الخطة الأمنية للحفاظ على سلامة الجماهير، و لتأمين خط سير الجمهور من المطار لـ المباراة، موضحًا أن عدد الجماهير سيكون فى حدود الـ 800.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن هناك 17 اتوبيس سيتوجهون من المطار لـ الملعب، وسيكون هناك تأمين لهم من خلال موتوسيكلات شرطة.



وأشار إلى أنه تم إعفاء المشجعين المصريين من الخضوع لفحوصات كورونا فى الكاميرون، وتم الاكتفاء بما تم فى مصر.

تامر أمين مهاجما "أصحاب ولا أعز": «انا رافض الأفكار الشمال والشاذة»| فيديو





أبدى الإعلامي تامر أمين، رفضه الشديد لفيلم «أصحاب ولا أعز»، وأنه ضد الفيلم من حيث المضمون ورسالته وليس حرية الإبداع والأشخاص.

وقال «تامر أمين» خلال برنامج «أخر النهار» المذاع على قناة «النهار»: «انا رافض الأفكار الشمال والشاذة والحاجات اللي تتعارض مع دينا، ولا أحد يملك خروج الدين من الموضوع لان الدين هو أساس الحياة».

وأضاف «تامر أمين» أنه يؤيد الفن والإبداع ولن يحرمه ولكن في إطار العادات والتقاليد والدين، متابعا: «فيه حاجة اسمها الدين والأخلاق والقيم ولا يجب ان تتعارض معها اي شئ حتى لو كان فن وابداع».

مغارة علي بابا.. أحمد موسى: شقة الزمالك بها آثار ليست موجودة في المتحف الإسلامي



قال الإعلامي أحمد موسى، إن النائب العام أمر بإحالة حائزي شقة الزمالك " مغارة على بابا " إلى الجنايات.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، أنه فى العام الماضى تحدث عن آثار الزمالك، وأن هناك مغارة، وأنه أطلق عليها مغارة على بابا، و النائب العام اليوم أصدر بيانا هاما بشأن هذه القضية.

كاميرات تجسسية وطائرات درون.. عبدالباسط: ما يتم بالكاميرون خارج الروح الرياضية.. فيديو





قال أحمد عبد الباسط الناقد الرياضي، إن تدريب المنتخب المصري اليوم شهد تواجد طائرة تحمل كاميرا " طائرة درون" تقوم بتصوير تدريبات المنتخب، وهذا الأمر غريب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن عراقيل كثيرة تواجه منتخب مصر فى الكاميرون.

وأشار إلى أن هناك كاميرات صغيرة موضوعة فى المدرجات تصور ما يقوم به المنتخب، ولكن كيروش قاد مران اليوم ولكن لم يفصح عن أى تشكيل.

أشرف صبحي: برنامج جسور الأمل يستهدف دعم وتطوير مراكز ذوي الهمم

قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تعتمد في رؤيتها على استراتيجية بناء الإنسان، وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، متابعا: برنامج "جسور الأمل" يعد واحد من أهم البرامج الإنسانية، والذي يستهدف دعم ذوي الهمم.

وأضاف “أشرف صبحي” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، أن البرنامج يعمل على تطوير مراكز الشباب المتكاملة، للتعامل مع ذوي الهمم، متابعا: حتى الآن تم إطلاق ما يقارب من 60 مركزا للتخاطب في جميع قرى مصر.



بعد وفاة 7من أسرة واحدة..رئيس تاون جاس:إغلاق فتحة هواية السخان أهم الأسباب..فيديو

كشف المهندس محمد فتحي رئيس شركة تاون جاس عن كيفية عمل السخانات الغاز قائلا " السخان الغاز حتي يقوم بتسخين المياه يجب أن يحدث عملية احتراق وقود بداخله ".

وأضاف فتحي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " يحدث في مصر " المذاع علي قناة" إم بي سي مصر " ، أن الاحتراق حتي يحدث بشكل آمن يحتاج إلي تركيب ما يسمي بالهواية ويتم تركيبها اسفل السخان وهذا لأن الهواية هي المسئولة عند تزويد الاحتراق بكمية الهواء اللازمة له .



مشيرة خطاب: إطلاق حملة إعلانية عن الشكاوى على أبلكيشن القومي لحقوق الإنسان|فيديو

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس لديه 11 فرعا بمختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدة أن المجلس عقد 3 اجتماعات رغم مرور شهر فقط على تكوينه.

وأضافت “خطاب”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “المواجهة”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أنه من المقرر إطلاق حملة إعلانية كبيرة لتوعية المواطنين بسبل تقديم الشكاوي عبر إبليكشين على الهاتف، التي قد تكون مظلومية تجاه وزارة معينة، معاناة من وضع معين في مدرسة.

