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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دار الإفتاء المصرية تعقب على ضرب الرجل للمرأة.. شاهد

صدى البلد

عقبت دار الأفتاء المصرية على موضوع شائك يتعلق بضرب الرجال للنساء، وذلك عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

وكتبت: “الرجال لا يضربون النساء” وأكدت المقولة بالاستناد على نهج النبي محمد بأن: “ما ضَرَبَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ شيئًا قَطُّ بيَدِهِ، وَلَا امْرَأَةً”.

 

وجاءت ردود فعل حول المنشور مختلفة، من أبرزها:

  • الرجل الحقيقي لا يضرب النساء ولا يأذي الضعيف.
  • فعلا ديننا دين كرامة وعزة وليس دين اهانة لا لانسان او حيوان دين كرم الانسان والحيوان ومخلوقات الله جميعا.
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كيف نُعظم شهر رجب.. دار الإفتاء تكشف الطريقة المثالية

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حكم إضافة لقب عائلة الزوج إلى الزوجة.. دار الإفتاء تجيب

وقالت دار الإفتاء، إن فضل شهر رجب ثابت بقطع النظر عن درجة الأحاديث الواردة في فضائله، سواء كانت صحيحة أو ضعيفة أو موضوعة؛ وذلك لكونه أحد الأشهر الحرم التي عظمها الله تعالى.

 

وأكدت الإفتاء عبر صفحتها بـ«فيسبوك»، أن من تعظيم شهر رجب: كثرة التقرب إلى الله تعالى بالعبادات الصالحة؛ من صلاة، وصيام، وصدقة، وعمرة، وذكر، وغيرها، فالعمل الصالح في شهر رجب كالأشهر الحرم له ثوابه العظيم.

 

ونبهت على أنه ليس هناك ما يمنع من إيقاع العبادة في أي وقت من السنة إلا ما نص الشرع عليه؛ كصيام يومي العيد الفطر والأضحى وأيام التشريق.

 

وألمحت إلى أن شهر رجب من الأشهرِ الحُرُمِ العِظامِ؛ الّتي أمر اللهُ سبحانه وتعالى بتعظيمِها، والالتزامِ فيها أكثرَ بدينِه وشرعِه، وإجلالِها؛ فقال جلّ وعلا: «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ» (التوبة : 36).

فضل شهر رجب

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