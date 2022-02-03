تعويض 33 مليون جنيه.. أيتن عامر تقع في أزمة مالية جديدة

أثارت الفنانة أيتن عامر جدلا جديدا بعدما أعلنت أزمتها الأخيرة مع الضرائب، وعدم الظهور في برامج بدون تقاضي أجر، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتبت: “أنا مرفوع عليا قضية تعويض عشان اشتغلت مسلسل كوفيد مع عمل تانى فى نفس السنة و طالبين منى تعويض ٣٣ مليون جنيه، شايلاكوا للكبيرة”.

وغرد جمهورها عبر تويتر حول أزمتها: “يا جماعة الخير .. بنجمع ٢ مليون جنيه عشان نسدد ضرايب أيتن عامر .. اللى عايز يساعد يبعتلى خاص”.

وكانت قد كتبت الفنانة أيتن عامر عبر حسابها الشخصى على الفيسبوك “نداء إلى أصحاب القلوب الرحيمة، والسادة معدين البرامج المحترمين فى حالات كتير بنحل كضيوف على البرامج على السوشيال ميديا و القنوات (بدون تقاضي أي أجر ) ”.

و أكملت “ أيتن ” حديثها ، ولكن للأسف بيتم محاسبتنا عليها ضريبيا بتقدير جزافي ومش بنقدر نثبت إنها كانت بدون أجر فى شركات بتكون قفلت وقنوات اختفت مبعرفش أوصل لحد منهم و بيبقى لازم ادفع التقدير دة مضطرة طبعا.

و أضافت برجاء تقبل اعتذارى الفترة المقبلة عن هذه الاستضافات لأن مش منطقى أبدا ادفع ضرايب عن حاجة مخدتش فيها أجر أصلا.

على الجانب الآخر، أطلقت الفنانة أيتن عامر خلال الأيام الماضية أغنية “ وبناقص ” على موقع اليوتيوب ومن خلالها تمكنت من من الدخول الى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب.

وحققت الأغنية ما يزيد عن 700 ألف مشاهدة، لتحتل مركز متقدم فى القائمة التى تضم الفيديوهات الأعلى مشاهدة فى مصر.

“بناقص” لـ آيتن عامر، كلمات: تامر حسين، وألحان: وليد سعد، وتوزيع: أحمد إبراهيم، وإنتاج: لايف ستايلز ستوديوز، ومن إخراج: بتول عرفة.