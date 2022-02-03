عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعويض 33 مليون جنيه.. أيتن عامر تقع في أزمة مالية جديدة

صدى البلد

أثارت الفنانة أيتن عامر جدلا جديدا بعدما أعلنت أزمتها الأخيرة مع الضرائب، وعدم الظهور في برامج بدون تقاضي أجر، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتبت: “أنا مرفوع عليا قضية تعويض عشان اشتغلت مسلسل كوفيد مع عمل تانى فى نفس السنة و طالبين منى تعويض ٣٣ مليون جنيه، شايلاكوا للكبيرة”.

وغرد جمهورها عبر تويتر حول أزمتها: “يا جماعة الخير .. بنجمع ٢ مليون جنيه عشان نسدد ضرايب أيتن عامر .. اللى عايز يساعد يبعتلى خاص”.

txt

أيتن عامر: مش هظهر في برامج بدون أجر الفترة المقبلة

txt

فيديو كوميدي…أيتن عامر تشارك متابعيها طريقة عمل البسلة.. شاهد

وكانت قد كتبت  الفنانة أيتن عامر عبر حسابها الشخصى على الفيسبوك “نداء إلى أصحاب القلوب الرحيمة، والسادة معدين البرامج المحترمين فى حالات كتير بنحل كضيوف على البرامج  على السوشيال ميديا و القنوات (بدون تقاضي أي أجر ) ”.

و أكملت “ أيتن ” حديثها ، ولكن للأسف بيتم محاسبتنا عليها ضريبيا بتقدير جزافي ومش بنقدر نثبت إنها كانت بدون أجر فى شركات بتكون قفلت وقنوات اختفت مبعرفش أوصل لحد منهم و بيبقى لازم ادفع التقدير دة مضطرة طبعا.

و أضافت برجاء تقبل اعتذارى الفترة المقبلة عن هذه الاستضافات لأن مش  منطقى أبدا ادفع ضرايب عن حاجة مخدتش فيها أجر أصلا.

على الجانب الآخر، أطلقت الفنانة أيتن عامر خلال الأيام الماضية أغنية “ وبناقص ” على موقع اليوتيوب ومن خلالها تمكنت من من الدخول الى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب.

وحققت الأغنية ما يزيد عن 700 ألف مشاهدة، لتحتل مركز متقدم فى القائمة التى تضم الفيديوهات الأعلى مشاهدة فى مصر.

“بناقص” لـ آيتن عامر، كلمات: تامر حسين، وألحان: وليد سعد، وتوزيع: أحمد إبراهيم، وإنتاج: لايف ستايلز ستوديوز، ومن إخراج: بتول عرفة.

ضرائب قضية تعويض أعمال ايتن عامر اخبار أيتن عامر آخر أعمال آيتن عامر الفنانة ايتن عامر

ترشيحاتنا

عودة الونش.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الكاميرون

تعويض 33 مليون جنيه.. أيتن عامر تقع في أزمة مالية جديدة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 3-2-2022 .. والقنوات الناقلة

دعاء جميل عند الصباح.. ردده خلال قيام الليل أو وقت صلاة الفجر

موسيماني يحفز معلول وديانج: لديكما فرصة لتعويض ما حدث في الكاميرون

دار الإفتاء المصرية تعقب على ضرب الرجل للمرأة.. شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نادية.. عاصفة جديدة تغرق سوق السمك الشهير في هامبورج للمرة الثالثة

بث مباشر مباراة السنغال وبوركينا فاسو اليوم في نصف نهائي أمم أفريقيا 2021

بين الاكتئاب وشائعات الغيبوبة.. كيف يعيش «عمرو زكي» وما تفاصيل حالته الصحية ؟

تعويض 33 مليون جنيه.. أيتن عامر تقع في أزمة مالية جديدة

أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تحذر من الطقس السيئ الساعات القادمة|فيديو

جوجل تحذر من تطبيق خطير في أندرويد.. فإذا كنت حملته احذفه فورا

كيف نشاهد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية.. القنوات الناقلة وطُرق المشاهدة

12 حالة| متى يحق للكهرباء فصل التيار ورفع العداد ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد فهمى وشيكو الأبرز.. 15 صورة من العرض الخاص لفيلم حامل اللقب

طريقة عمل خضار سوتيه بالفرن ومجموعة متنوعة من الوصفات الجديدة

داخل قاع سحري.. ضبط مناظير طبية مهربة بحقائب راكب في مطار القاهرة| صور

10 صور من مسلسل "منورة بأهلها" قبل طرحه للعرض على منصة "شاهد"

فيديو

مصري بأستراليا يحصل على جائزة أفضل طالب دكتوراه في الكيمياء الكهربية "فيديو"

بثينة رشوان: اتجهت إلى عالم البيزنس لكرهي الكسل والجلوس في المنزل

القصة الكاملة لـ طفل الشيشة من تداول صوره حتى عودته لحضن أبيه.. فيديو جراف

لقاء سويدان: الجمهور سبب رجوعي عن قرار الاعتزال

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

اﻟﻤﺰﻳﺪ