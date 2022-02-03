البنتاجون يعلن تنفيذ مهمة لمكافحة الإرهاب في شمال سوريا

أعلنت البنتاجون، اليوم الخميس، أن قوات العمليات الخاصة الأمريكية نفذت مهمة لمكافحة الإرهاب في شمال غربي سوريا.

ويأتي ذلك في اعقاب عملية نفذها التحالف الدولي استهدفت قياديا أجنبيا بارزا في تنظيم القاعدة الإرهابي.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن المهمة التي قامت بها قوات العمليات الخاصة الأمريكية في شمال غربي سوريا نجحت ولا يوجد ضحايا أمريكيون.

وقالت وسائل إعلام محلية، في وقت سابق من اليوم، إن قوات التحالف الدولي نفذت عملية إنزال جوي استهدفت أحد المنازل في ريف إدلب الشمالي.

وأضافت أن العملية أسفرت عن سقوط 10 قتلى بينهم 7 أطفال جراء عملية الإنزال الجوي التي نفذها التحالف بريف إدلب الشمالي.

وكانت قد اندلعت اشتباكات بين قوات التحالف الدولي ومسلحين على الحدود بين محافظتي إدلب وحلب في سوريا.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن مروحيات التحالف الدولي استهدفت بالرشاشات الثقيلة، مناطق متداخلة بين محافظتي إدلب وحلب غربي قرية دير بلوط.

ونفذ جنود التحالف الدولي إنزالًا في المنطقة، ونادى الجنود عبر مكبرات الصوت، بإخلاء أحد المنازل قرب مدرسة غربي منطقة دير بلوط، من النساء والأطفال، قبل أن يقتحموه.

فيما دارت اشتباكات عنيفة بين عناصر التحالف ومسلحين، وسط معلومات مؤكدة عن وجود قتلى.

وكان المرصد السوري قد كشف تنفيذ التحالف الدولي إنزال جوي في منطقة عسكرية يتواجد فيها إرهابي من جنسية أجنبية، قرب الحدود الإدارية بين محافظتي إدلب وحلب عند الحدود مع لواء إسكندرون.