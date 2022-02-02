عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان: إطلاق عملية عسكرية ضد مسلحين أكراد في سوريا والعراق

الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إطلاق عملية عسكرية ضد مسلحين أكراد في سوريا والعراق.

وحسب وكالة “الأناضول” التركية، قال أردوغان إن القوات التركية قصفت ليلا مواقع للإرهابيين في 3 مناطق (شمالي العراق وسوريا) في إطار عملية “نسر الشتاء”.

تركيا تنفذ ضربات جوية ضد مسلحين أكراد في سوريا والعراق

أردوغان: تركيا لا ترغب في نشوب حرب بين روسيا وأوكرانيا

وكانت وزارة الدفاع في تركيا، أعلنت اليوم الأربعاء، أنها أطلقت ضربات جوية صوب أهداف لمسلحين في العراق وشمال سوريا.

وقالت الوزارة إن الطائرات الحربية التركية أصابت أهدافا لمسلحين أكراد، من بينها معسكرات تدريب وملاجئ ومخازن ذخيرة في العراق وشمال سوريا، بحسب وكالة “رويترز".

وعادت جميع الطائرات المشاركة في العملية إلى قواعدها بعد ذلك، ولم تقدم تركيا أي معلومات عن الخسائر البشرية التي نجمت عن العملية.

وفي وقت سابق، قالت وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن طائرات حربية تابعة للجيش التركي قصفت عددا من المواقع التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في قرية شمالي شرقي سوريا، ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية لم يعرف عددها بالضبط.

ونقلت عن مصادر قولها إن المواقع التي استهدفتها تركيا هي معسكرات ونقاط تمركز تعود لقوات "قسد" بالقرب من قرية (تقل بقل) جنوبي مدينة المالكية بمحيط جبل (قرة جوخ) الحدودي مع العراق.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عملية عسكرية القوات التركية سوريا العراق

ترشيحاتنا

بث مباشر مباراة السنغال وبوركينا فاسو اليوم في نصف نهائي أمم أفريقيا 2021

بتوجيهات السيسي.. رئيس الوزراء: استراتيجية واضحة لتنمية الصادرات إلى أفريقيا

وزير المالية: تخفيض السداد المعجل للمصدرين من 15 إلى 8٪

مبادرة من علمني حرفا: يومية مراقبي الإعدادية 12 جنيها وبيصرفوا من جيبهم

وزيرة التضامن تشارك صناع الخير وبنك القاهرة احتفالية إعادة إعمار «المنصورية» بأسوان.. غدًا

مدبولي: مصر اقتصادها كبير وسوق واعدة للاستثمارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مد إجازة نصف العام في المدارس والجامعات..التعليم تنفي

بين الاكتئاب والغيبوبة.. كيف يعيش «عمرو زكي» وما تفاصيل حالته الصحية ؟

بعد هبة وياسمين.. طقس الخميس والجمعة يرعب المصريين .. التفاصيل كاملة

لضمان الجودة.. أول مارس بدء التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات

تحذير من منشور قديم.. وزير التعليم ينفي مد إجازة نصف العام

النيابة العامة: حبس المتهم محمد الملاح المعروف بـ المحلل الشرعي لإذاعته أخبارًا كاذبة

بعد قليل.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من موجة طقس سيئ يومي الخميس والجمعة |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل دجاج محشي خطوة بخطوة

طريقة عمل الفراخ المشوية بالزبادي والليمون بتكاليف بسيطة

غياب إياد نصار وغادة عادل عن العرض الخاص لفيلم 11:11.. صور

نذر نفسه وماله لخدمة مرضى السرطان.. كيف ودع أهالي السيدة زينب عم ظاظا الجزار؟

فيديو

بعد سنواتٍ من الإلتزام.. فنانات خلعن الحجاب.. فيديوجراف

وجّهت الشكر لـ الداخلية.. وفاء عامر تكشف عن خسائر حريق عمارتها

جاهزة للتسليم الفوري.. تفاصيل وحدات جديدة لمتوسطي الدخل

أنت عايز واحد يلتك علقة.. مبروك عطية يشن هجوما على إسلام البحيري |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

اﻟﻤﺰﻳﺪ