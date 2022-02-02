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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا تنفذ ضربات جوية ضد مسلحين أكراد في سوريا والعراق

تركيا تعلن تنفيذ
تركيا تعلن تنفيذ ضربات جوية ضد مسلحين أكراد في سوريا والعراق

أعلنت وزارة الدفاع في تركيا، الأربعاء، أنها أطلقت ضربات جوية صوب أهداف لمسلحين في العراق وشمال سوريا.

وقالت الوزارة إن الطائرات الحربية التركية أصابت أهدافا لمسلحين أكراد، من بينها معسكرات تدريب وملاجئ ومخازن ذخيرة في العراق وشمال سوريا، بحسب وكالة رويتر.

وعادت جميع الطائرات المشاركة في العملية إلى قواعدها بعد ذلك، ولم تقدم تركيا أي معلومات عن الخسائر البشرية التي نجمت عن العملية.

وفي وقت سابق، قالت وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن طائرات حربية تابعة للجيش التركي قصفت عددا من المواقع التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في قرية شمالي شرقي سوريا، ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية لم يعرف عددها بالضبط.

ونقلت عن مصادر قولها إن المواقع التي استهدفتها تركيا هي معسكرات ونقاط تمركز تعود لقوات "قسد" بالقرب من قرية (تقل بقل) جنوبي مدينة المالكية بمحيط جبل (قرة جوخ) الحدودي مع العراق.

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وأضافت مصادر مقربة من قوات "قسد" أن القصف الجوي التركي استهدف أيضاً المحطة الرابعة للطاقة الكهربائية قرب جبل (قره جوخ).

وأكدت أن المستشفى الوطني في مدينة المالكية استقبل عددا من المصابين من مسلحي تنظيم "قسد" أصيبوا جراء الاستهداف الجوي.

تركيا سوريا العراق الجيش التركي قصف تركي طائرات تركية وزارة الدفاع التركية

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