عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في جميع المواد.. مواعيد وأماكن التقديم لوظيفة مدرس بالحصة بالجيزة

مدرس بالحصة
مدرس بالحصة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن جاجتها لسد العجز في المواد الأساسية للمرحلتين الابتدائية والاعدادية بنظام التطوع بالحصة بمقابل 20 جنيها وبما لا يتجاوز 24 حصة أسبوعيا.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم عن جدول إيام المواد للراغبين في للتقديم على أن تبدأ من يوم السبت 5 فبراير وحتى الخميس 10 فبراير.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه اعتبار من يوم السبت الموافق  5فبراير2022 التقديم لتخصُّص مادة اللغة العربية.

الأحد الموافق 6فبراير2022 التقديم لمادتيّ العُلوم والدراسات الاجتماعية.

الإثنين الموافق 7فبراير التقديم لمادة مُعلم فصل ورياض أطفال.

الثلاثاء الموافق 8فبراير التقديم لمادتيّ الرياضيَّات واللغة الانجليزية.

االاربعاء الموافق 9فبراير التقديم للمتخلفين لمواد (اللغة العربية والعلوم والدراسات الاجتماعية).

الخميس الموافق 10فبراير التقديم للمتخلفين لمواد(معلم فصل ورياض الأطفال والرياضيِّات واللغة الانجليزية).

وأعلنت مديرية التربية  والتعليم بالجيزة عن أماكن تلقي طلبات التدريس بالحصة لسد العجز في مدارس المحافظة وهى كالتالي:

التابعون لإدارة كرداسة التعليمية التقديم بمدرسة أبو رواش الصناعة منطقه ابو رواش.

التابعون لإدارة 6 أكتوبرالتعليمية  التقديم بمدرسة ٦ أكتوبر الثانوية بنين الحى السادس.

التابعون لإدارة الورَّاق التعليمية التقديم بمدرسة العميد محمد فوزى مدبولي الابتدائية أمام قسم شرطة الوراق.

التابعون لإدارة منشأه القناطر التعليمية التقديم بمدرسة منشأة القناطر الابتدائية بنين بجوار الإدارة التعليمية.

التابعون لإدارة بولاق الدكرور التعليمية التقديم بمقر إدارة بولاق الدكرور التعليمية بتقسيم عمرو بن العاص ٢.

التابعون لإدارة أبو النُمرس التعليمية التقديم بمدرسة الجهاد الإبتدائية للتعليم الاساسي بجوار الإدارة التعليمية.

التابعون لإدارة الهرم التعليمية التقديم بمدرسة الفيصلية الاعدادية بجوار إدارة الهرم التعليمية.

التابعون لإدارة البدرشين التعليمية التقديم بمدرسة أحمد عُرابي الابتدائية بجوار إدارة البدرشين التعليمية.

التابعون لإدارة العمرانية التعليمية التقديم بمدرسة عُثمان بن عفَّان الابتدائية  بجوار الإدارة التعليمية.

التابعون لإدارة الحوامديِّة التعليمية التقديم بمدرسة الحوامديِّة الثانوية بنات بجوار الإدارة التعليمية.

التابعون لإدارة العجوزة التعليمية التقديم بمقر إدارة العجوزة التعليمية شارع عبد المنعم رياض.

التابعون لإدارة الدُقِّي التعليمية التقديم بمقر إدارة الدقِّي التعليمية ٣شارع أمين الرفاعي من شارع التحرير.

التابعون لإدارة جنوب الجيزة التعليمية التقديم بمدرسة (الشهيد العميد أحمد محمد سيد إبراهيم بنين) "الجيزة الإعدادية سابقًا" عنوانها شارع جامعة القاهرة.

التابعون لإدارة الشيخ زايد التعليمية التقديم بمدرسة الشيخ زايد الثانوية بنات بجوار إدارة الشيخ زايد التعليمية.

التابعون لإدارة شمال الجيزة  التعليمية التقديم بمدرسة غزوة  تبوک الإبتدائية وعنوانها شارع ترعة السواحل أمام الشوربجى.

التابعون لإدارة الواحات التعليمية التقديم بمقر الإدارة التعليمية.

التابعون لإدارة العياط التعليمية التقديم بمقر الإدارة التعليمية بقصر ثقافة العياط.

التابعون لإدارة الصف التعليمية التقديم بمقر الإدارة التعليمية.

التابعون لإدارة أطفيح التعليمية التقديم بمدرسة أطفيح الإبتدائية المشتركة بمدينة أطفيح.

التابعون لإدارة أوسيم التقديم بمدرسة أوسيم الإبتدائية المشتركة.

الجيزة التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم بالجيزة نظام التطوع

ترشيحاتنا

أرفض الأفكار الشمال .. تامر أمين يهاجم فيلم أصحاب ولا أعز “فيديو”

رئيس هيئة الاستثمار يبحث التعاون في العلاقات الاستثمارية مع البنك المركزي العراقي

في جميع المواد.. مواعيد وأماكن التقديم لوظيفة مدرس بالحصة بالجيزة

التموين: لا تغيير في منظومة الخبز.. وحصة المواطن 5 أرغفة يوميا.. فيديو

حكم أكل لحم الخنزير.. تعرف على العلة وماذا يفعل من أكله مضطرا

أسعار اللحوم البلدي اليوم الخميس 3 فبراير 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التنبؤ بالمناخ تحذر من طقس اليوم وغد |أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة

تعويض 33 مليون جنيه.. أيتن عامر تقع في أزمة مالية جديدة

بين الاكتئاب وشائعات الغيبوبة.. كيف يعيش «عمرو زكي» وما تفاصيل حالته الصحية ؟

ننشر صورة الطفلة ساندي بعد العثور على جثتها أمام منزلها بالصف

بسبب الغش في الامتحان .. القصة الكاملة لـطالب مزق وجه زميله في القليوبية |شاهد

أسعار اللحوم البلدي اليوم الخميس 3 فبراير 2022

تحذير من منشور قديم.. وزير التعليم ينفي مد إجازة نصف العام

أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تحذر من الطقس السيئ الساعات القادمة|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد فهمى وشيكو الأبرز.. 15 صورة من العرض الخاص لفيلم حامل اللقب

طريقة عمل خضار سوتيه بالفرن ومجموعة متنوعة من الوصفات الجديدة

داخل قاع سحري.. ضبط مناظير طبية مهربة بحقائب راكب في مطار القاهرة| صور

10 صور من مسلسل "منورة بأهلها" قبل طرحه للعرض على منصة "شاهد"

فيديو

جوزي مشغلني خدامة وبيستدل بكلامك.. شاهد رد الدكتور مبروك عطية

فيديو جراف.. تعرف على تقنية الحكم الآلي في مونديال الأندية

«كارت غير مقبول».. 7 أسباب لظهورها على شاشة عداد الكهرباء مسبق الدفع|فيديوجراف"

ضبط شخص ادعى بأنه المهدي المنتظر.. يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

اﻟﻤﺰﻳﺪ