كنوز أرض الفيروز.. النباتات الطبية والعطرية في سيناء ثروة قومية

تعد النباتات الطبية والعطرية التي تنمو في مناطق شبه جزيرة سيناء، ثروة قومية لا تقل أهمية عن الثروات المعدنية والتعدينية لما تمتلكه تلك النباتات من مواد فعالة متمثلة فى الزيوت الثابتة والزيوت الطيارة وغيرها، خاصة وأن جيناتها تعتبر من أقوى الجينات فى العالم ، وهذا يحقق مردود اقتصادي كبير.

كما أن الأنواع النباتية الموجودة منها في سيناء ، تعتبر أساسا لتراث طبيعى يستحق الصون والحماية من الأخطار التى تهدده ليبقى لنا وللأجيال القادمة.



وقال المهندس عبد الله الحجاوي، رئيس جمعية حماية البيئة بشمال سيناء، إنه تم حصر أنواع النباتات الموجودة ، من خلال إجراء مسح نباتي وسكاني لتحديد الأنواع المستخدمة، كما تضمن دراسة النباتات البرية والتعرف على استخداماتها بصورتها الطبيعية، وإجراء التجارب الضرورية لاحقًا، إلى جانب جهود التوعية والتدريب في المجتمع المحلي.

ويتطلب ذلك اعتماد خطة شاملة لتجميع وتركيز زراعة النباتات الطبية والعطرية التي تتميز بها منطقة سيناء، الي جانب توافر العمالة المدربة اللازمة لها.

ويرتبط بهذا إنشاء مراكز لتجميع وتجفيف وفرز وتعبئة وتخزين النباتات، والمستخلص على هيئة زيوت أساسية، وذلك وفقا للأساليب العلمية والصحية والبيئية الحديثة، كما يمكن إنشاء مراكز متخصصة للعلاج بالأعشاب.

واكد علي ان الجهود من اجل الحفاظ علي زراعة النباتات الطبية والعطرية بشكل رئيسي تعتمد على المرأة البدوية، التي تمثل العدد الأكبر من جامعي النباتات الطبية البرية. وتتولى النساء إدارة وتشغيل العديد من المزارع المنزلية للنباتات الطبية، ويحصلن على دخل مادي شهري من عائد بيع هذه النباتات.



وقال المهندس جمال حلمي، مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة شمال سيناء، إن سيناء تتميز بحوالى 60 نوعا نباتيا متوطنة لم يستدل على وجودها بصورة طبيعية فى أى مكان آخر بالعالم، ومن تلك النباتات على سبيل المثال المرمرية والزعتر البرى والعرعر والحبق والحنظل والحرجل واللصف، ويتعرض العديد بل معظم تلك النباتات لخطر التدهور والانقراض لأسباب عديدة منها عمليات الرعى الجائر، وعمليات التحطيب وزحف الكثبان الرملية وعدم وجود خطة للنهوض بتلك الثروة.



برنامج تدريبي

وكانت مديرية الزراعة بالمحافظة ، قد نظمت برنامج تدريبي بخصوص زراعة وإنتاج النباتات الطبية والعطرية في نطاق المحافظة ، كما أكد المهندس عاطف مطر وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة ، وذلك من أجل نشر ثقافة زراعة النباتات الطبية والعطرية التي تمثل مصدر دخل رئيسي لكثير من المزارعين في سيناء نظرا لطبيعة المنطقة والتي تتميز بانتاج اصناف عديدة من النباتات الطبية والعطرية.

وقال الدكتور مروان حسن "عميد كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة العريش" انه يجري عمل دراسات حول الاستخدام العلمي للأعشاب الطبية للعلاج من الأمراض أو صناعة الدواء، خاصة فى شبة جزيرة سيناء"، باعتبارها من أهم المناطق فى مصر التي تتميز بوجود النباتات الطبية والعطرية المهمة اقتصاديا .

وعلي رأس هذه الموسوعة النباتية مجموعة من النباتات لها مردود اقتصادي عالي،إذا تم استخدامها جيدا بعد تطبيق القيمة المضافة، لتحسين كمية الإنتاج والجودة من المواد الفعالة، التى تمتاز بها النباتات الطبية والعطرية فى سيناء،.

ومن هذه النباتات"الزعتر السيناوى والمريمية والحبق والنعناع والمورينجا (وهى الشجرة التى تستخدم الآن فى العديد من المنتجات الغذائية والطبية فى السوق المصري والسوق العالمي)

وأكد الدكتور محمد نجاتي عميد كلية العلوم الزراعية البيئية جامعة العريش ، "أن زراعة وإنتاج النباتات الطبية والعطرية فى سيناء، لها مردود اقتصادي وبيئي عال، وهى شائعة الزراعة فى شمال سيناء ، و التحدي الأكبر للاستثمار فى مجال زراعة النباتات الطبية والعطرية فى وسط وجنوب سيناء هو قلة كمية المياه وندرة الأمطار .

لذا فإن التوسع في زراعة النباتات الطبية فى سيناء يمكن ان يتيح العديد من الصناعات مثل "التجفيف والتعبة واستخلاص الزيوت العطرية، مما يساعد على إتاحة فرص عمل وتقليل مستوى البطالة، ويساهم فى تفعيل دور المرأة البدوية فى مجال النباتات الطبية والعطرية.

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