عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نظارتها مطعمة بالألماس.. متحف أم كلثوم بالقاهرة كنز يرصد حياة كوب الشرق | صور

متحف ام كلثوم
متحف ام كلثوم

يوافق اليوم الخميس 3 فبراير -  الذكرى الـ47 لوفاة كوكب الشرق أم كلثوم، التى توفيت يوم الاثنين 3 فبراير 1975م، بالقاهرة متأثرة بإصابتها بالفشل الكلوي وذلك عن عمر ناهز 76 عاماً.

كوكب الشرق تركت بصمة مميزة في عالم الفن والتي تعد صاحبة صوت يكاد يكون الأعظم فى تاريخ الغناء والطرب العربي ، ورغم مرور كل هذه السنوات على رحيل أم كلثوم تظل أم كلثوم حاضرة بين العالم العربي بطربها وصوتها الذي يعشقه الملايين.

تفاصيل إهداء الإمارات كتاب أم كلثوم في أبو ظبي لمتحف كوكب الشرق..فيديو

أم كلثوم.. قصة خلافها مع عبدالحليم وميولها الكروية وحربها مع منيرة المهدية

مدير متحف أم كلثوم: الدخول مجانًا أول أسبوع من فبراير كل عام

متحف أم كلثوم يتسلم كتاب «أم كلثوم في أبو ظبي» من الأرشيف والمكتبة الوطنية الإماراتية

3 فبراير.. حفلان لـ أم كلثوم على مسرح ساقية الصاوي

ويرصد صدى اللبد في ذكرى وفاة “الست”  أبرز المعلومات عن متحف أم كلثوم بالقاهرة:

1- على مساحة 250 متر مربع وهو واحد من المبانى التي يحتويها قصر المانسترلى بمصر القديمة ، افتتح رسميا يوم 28 ديسمبر 2001.

2-يحتوي المتحف على فاترينة تحتوي على النظارة المشهورة لأم كلثوم وهى مطعمة بألماس حر.

3- يوجد ڤاترينة أخرى بها البروش الذى كانت ترتديه على فساتينها فى اغلب أغانيها وهو على شكل هلال ومتطعم بالالماس الحر

4-يضم دولاب زجاج للملابس، فيه ثمانية فساتين فى حاله جيدة ولائحة طويله لتوضيح ترتيب كل فستان غنت به وهى ترتديه فى الافلام والحفلات و الفستان السابع فى العرض متطعم بأكمله باللؤلؤ الحر.

5- توجد بانوراما بعض الصور لأهم اللقطات لأم كلثوم وقت تصويرها لأشهر افلامها فى السينماالمصرية  ويظهرالبطل بجانبها فى الصور، وأشهر الافلام (دنانير- سلامة- وداد- فاطمة- عايدة).

6- ڤاترينة فيها اهم الأوسمة والنياشين التى حصلت عليها ام كلثوم فى حياتها وهي ( قلادة النيل من الرئيس جمال عبد الناصر- وسام الأرز الوطنى من لبنان من الطبقة الأولى- وسام الاستحقاق السورى -وسام الكفاءة الفكرية من المغرب- وسام الامتياز الباكستانى -وسام نقابة الموسيقيين اللبنانيين-وسام نوط الجمهورية التونسية- وسام وقلادة الاستحقاق من مصر -ميدالية اسبوع تسليح القوات المسلحة المصرية سنة 1955"

7- يضم مفتاح مدينة طنطا ، جهاز جرامافون كبير و فوق مكبر صوت، أهدته شركة هيزماستر ڤويس لأم كلثوم  والشركة سجلت 15 اسطوانة من الاسطوانات النادرة لاهم أغانى ام كلثوم و موجوده فى المتحف 12 اسطوانة من الاسطوانات.

8- يشمل فاترينة فيها حقائب يد وأحذية لأم كلثوم مصنوعة من جلد التمساح او الجلد الطبيعى، وأيضاّ مجموعة صور تذكارية على الحائط

9- توجد  قاعة يوجد بها دواليب عرض كثيره وأبرز ما فيها ميكروفون مهدى لها من الاذاعة المصرية كانت تغنىام كلثوم أغانيهافى الراديو.

10- يوجد أكثر من ڤاترينة يوجد بها أغانى مكتوبة بخط اليد لمؤلفيها منها مثلا: ليلى و نهارى لعبد الفتاح مصطفى وأنت عمرى لاحمد شفيق كامل، وهذه ليلتى لجورج جرداق والحب كده لمحمود بيرم التونسى و احمد رامى.

11- تشمل مكتبة تحتوى على 100 مجلد من الجرانيل المصرية التى نشرت عنها و المجلات من سنة 1924 الى سنة 2000.

12-  موجود أيضا عدد كبير من رسائل الماجستير لكثير من الدارسين فى قسم الغناء فى أكاديمية الفنون و معهد الموسيقى العربية.

13- قاعة عرض سينما يعرض فها فيلم تسجيلي لأم كلثوم من انتاج صندوق التنمية الثقافية يتضمن مقتطفات من قصة حياتها بالاضافة الى أجزاء من أفلامها الستة وحفلاتها فى مصر والوطن العربى ويختتم بجنازة أم كلثوم ومدة هذا الفيلم 26 دقيق  وهو مترجم باللغتين الانجليزية والفرنسية.

18-01-25_12-33-03
18-01-25_12-33-03
19_2017-636493578354049863-404
19_2017-636493578354049863-404
51139323_1080874898756839_1386215465176530944_n
51139323_1080874898756839_1386215465176530944_n
51190433_1080874835423512_4191182336164888576_n
51190433_1080874835423512_4191182336164888576_n
51228112_1080874892090173_8190997791661621248_n
51228112_1080874892090173_8190997791661621248_n
51298983_1080874928756836_7908525119817908224_n
51298983_1080874928756836_7908525119817908224_n
51359044_1080874948756834_8767140226758868992_n
51359044_1080874948756834_8767140226758868992_n
70416132_411838086136831_6248476425477685248_n
70416132_411838086136831_6248476425477685248_n
70425337_411838132803493_7360493816903630848_n
70425337_411838132803493_7360493816903630848_n
70505413_411838082803498_5521835514535084032_n
70505413_411838082803498_5521835514535084032_n
80089746_4039362039467761_5946119949134069760_n
80089746_4039362039467761_5946119949134069760_n
203019240_3907173066047138_4871502981844338497_n
203019240_3907173066047138_4871502981844338497_n
240016189_1485934525088554_1445849998604470483_n
240016189_1485934525088554_1445849998604470483_n
244429351_4147067212082659_4356829408827264242_n
244429351_4147067212082659_4356829408827264242_n
244468853_3108539532708893_4860638474254783379_n
244468853_3108539532708893_4860638474254783379_n
248189651_10221511797116743_4855826817492763072_n
248189651_10221511797116743_4855826817492763072_n
269856570_10158002031966205_498715081821428335_n
269856570_10158002031966205_498715081821428335_n
271512628_2499934363483561_2130062555565615184_n
271512628_2499934363483561_2130062555565615184_n
271585444_100512559197604_2191681558802287598_n
271585444_100512559197604_2191681558802287598_n
20210203095650543
20210203095650543
20210203095708621
20210203095708621
20210203095725371
20210203095725371
20210203095745355
20210203095745355
Image1_3201626141332
Image1_3201626141332
Image1_3201626141525
Image1_3201626141525
Image1_3201626141712
Image1_3201626141712
tunis_3
tunis_3
YY_YYYYY5-1_740014
YY_YYYYY5-1_740014
كوكب الشرق ام كلثوم الفشل الكلوي العالم العربى متحف أم كلثوم بالقاهرة الغناء والطرب العربي

موضوعات متعلقة

مدير متحف أم كلثوم: الدخول مجانًا أول أسبوع من فبراير كل عام

أم كلثوم.. قصة خلافها مع عبدالحليم وميولها الكروية وحربها مع منيرة المهدية

تفاصيل إهداء الإمارات كتاب أم كلثوم في أبو ظبي لمتحف كوكب الشرق..فيديو

في ذكرى رحيل كوكب الشرق.. زيارة متحف أم كلثوم مجانًا لمدة أسبوع

غداً .. حفلان لـ أم كلثوم على مسرح ساقية الصاوي

ترشيحاتنا

وفاة عايدة عبد العزيز بعد معاناة مع الزهايمر| تعرف على مكان جثمانها

تعرف على حالة الطرق بالقاهرة قبل انطلاق مباراة مصر والكاميرون

أحمد بلال يضع نفسه فى موقف محرج على الهواء بسبب المنتخب.. فيديو

تركت حبا في قلوب الناس| أم كلثوم مسيرة مشرفة وأعمالها جواهر خالدة

سيناتور أمريكي يطالب إدارة بايدن بتغيير موقفها تجاه أوكرانيا

الأزمات تلاحق الأهلي في مونديال الأندية ..إصابة عمار حمدي في المران الرئيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحويل العقد القديم .. تشريع جديد يعيد التوازن بين المالك والمستأجر

بث مباشر مباراة مصر والكاميرون اليوم في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا (تغطية حية)

البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة

منخفض جوي يقترب .. الأرصاد تحذر من مساء اليوم وغدٍ |فيديو

تعليمات أمنية بغلق الكافيهات والمقاهى خلال مباراة مصر والكاميرون بالغردقة لمنع انتشار كورونا

تعويض 33 مليون جنيه.. أيتن عامر تقع في أزمة مالية جديدة

القنوات الناقلة لمباريات أمم أفريقيا.. مصر ضد الكاميرون

بين الاكتئاب وشائعات الغيبوبة.. كيف يعيش «عمرو زكي» وما تفاصيل حالته الصحية ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراما رمضان.. الصور الأولى من كواليس مسلسل رانيا يوسف الجديد عالم تاني

تفاصيل حلقة علي ربيع في برنامج خلاويص قبل عرضعا غدا على MBC مصر

صد هجوم جوي وتنفيذ تشكيل فوق الأهرامات بختام التدريب المصري الفرنسي آمون-22

أحمد فهمى وشيكو الأبرز.. 15 صورة من العرض الخاص لفيلم حامل اللقب

فيديو

شبيه منى زكي يثير جدلا على منصات التواصل الاجتماعي .. “فيديو”

تصريحات الصحة العالمية: متحور أوميكرون الأشد عدوى.. وليس آخر السلالات

لرفضه الغش.. طالب يصيب زميله بتشوهات في وجهه بعد الامتحان

رياح وأمطار وحرارة تحت الصفر.. «الأرصاد» تحذر من طقس يومي الخميس والجمعة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

اﻟﻤﺰﻳﺪ