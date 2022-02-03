نظارتها مطعمة بالألماس.. متحف أم كلثوم بالقاهرة كنز يرصد حياة كوب الشرق | صور

يوافق اليوم الخميس 3 فبراير - الذكرى الـ47 لوفاة كوكب الشرق أم كلثوم، التى توفيت يوم الاثنين 3 فبراير 1975م، بالقاهرة متأثرة بإصابتها بالفشل الكلوي وذلك عن عمر ناهز 76 عاماً.

كوكب الشرق تركت بصمة مميزة في عالم الفن والتي تعد صاحبة صوت يكاد يكون الأعظم فى تاريخ الغناء والطرب العربي ، ورغم مرور كل هذه السنوات على رحيل أم كلثوم تظل أم كلثوم حاضرة بين العالم العربي بطربها وصوتها الذي يعشقه الملايين.

ويرصد صدى اللبد في ذكرى وفاة “الست” أبرز المعلومات عن متحف أم كلثوم بالقاهرة:

1- على مساحة 250 متر مربع وهو واحد من المبانى التي يحتويها قصر المانسترلى بمصر القديمة ، افتتح رسميا يوم 28 ديسمبر 2001.

2-يحتوي المتحف على فاترينة تحتوي على النظارة المشهورة لأم كلثوم وهى مطعمة بألماس حر.

3- يوجد ڤاترينة أخرى بها البروش الذى كانت ترتديه على فساتينها فى اغلب أغانيها وهو على شكل هلال ومتطعم بالالماس الحر

4-يضم دولاب زجاج للملابس، فيه ثمانية فساتين فى حاله جيدة ولائحة طويله لتوضيح ترتيب كل فستان غنت به وهى ترتديه فى الافلام والحفلات و الفستان السابع فى العرض متطعم بأكمله باللؤلؤ الحر.

5- توجد بانوراما بعض الصور لأهم اللقطات لأم كلثوم وقت تصويرها لأشهر افلامها فى السينماالمصرية ويظهرالبطل بجانبها فى الصور، وأشهر الافلام (دنانير- سلامة- وداد- فاطمة- عايدة).

6- ڤاترينة فيها اهم الأوسمة والنياشين التى حصلت عليها ام كلثوم فى حياتها وهي ( قلادة النيل من الرئيس جمال عبد الناصر- وسام الأرز الوطنى من لبنان من الطبقة الأولى- وسام الاستحقاق السورى -وسام الكفاءة الفكرية من المغرب- وسام الامتياز الباكستانى -وسام نقابة الموسيقيين اللبنانيين-وسام نوط الجمهورية التونسية- وسام وقلادة الاستحقاق من مصر -ميدالية اسبوع تسليح القوات المسلحة المصرية سنة 1955"

7- يضم مفتاح مدينة طنطا ، جهاز جرامافون كبير و فوق مكبر صوت، أهدته شركة هيزماستر ڤويس لأم كلثوم والشركة سجلت 15 اسطوانة من الاسطوانات النادرة لاهم أغانى ام كلثوم و موجوده فى المتحف 12 اسطوانة من الاسطوانات.

8- يشمل فاترينة فيها حقائب يد وأحذية لأم كلثوم مصنوعة من جلد التمساح او الجلد الطبيعى، وأيضاّ مجموعة صور تذكارية على الحائط

9- توجد قاعة يوجد بها دواليب عرض كثيره وأبرز ما فيها ميكروفون مهدى لها من الاذاعة المصرية كانت تغنىام كلثوم أغانيهافى الراديو.

10- يوجد أكثر من ڤاترينة يوجد بها أغانى مكتوبة بخط اليد لمؤلفيها منها مثلا: ليلى و نهارى لعبد الفتاح مصطفى وأنت عمرى لاحمد شفيق كامل، وهذه ليلتى لجورج جرداق والحب كده لمحمود بيرم التونسى و احمد رامى.

11- تشمل مكتبة تحتوى على 100 مجلد من الجرانيل المصرية التى نشرت عنها و المجلات من سنة 1924 الى سنة 2000.

12- موجود أيضا عدد كبير من رسائل الماجستير لكثير من الدارسين فى قسم الغناء فى أكاديمية الفنون و معهد الموسيقى العربية.

13- قاعة عرض سينما يعرض فها فيلم تسجيلي لأم كلثوم من انتاج صندوق التنمية الثقافية يتضمن مقتطفات من قصة حياتها بالاضافة الى أجزاء من أفلامها الستة وحفلاتها فى مصر والوطن العربى ويختتم بجنازة أم كلثوم ومدة هذا الفيلم 26 دقيق وهو مترجم باللغتين الانجليزية والفرنسية.

18-01-25_12-33-03

19_2017-636493578354049863-404

51139323_1080874898756839_1386215465176530944_n

51190433_1080874835423512_4191182336164888576_n

51228112_1080874892090173_8190997791661621248_n

51298983_1080874928756836_7908525119817908224_n

51359044_1080874948756834_8767140226758868992_n

70416132_411838086136831_6248476425477685248_n

70425337_411838132803493_7360493816903630848_n

70505413_411838082803498_5521835514535084032_n

80089746_4039362039467761_5946119949134069760_n

203019240_3907173066047138_4871502981844338497_n

240016189_1485934525088554_1445849998604470483_n

244429351_4147067212082659_4356829408827264242_n

244468853_3108539532708893_4860638474254783379_n

248189651_10221511797116743_4855826817492763072_n

269856570_10158002031966205_498715081821428335_n

271512628_2499934363483561_2130062555565615184_n

271585444_100512559197604_2191681558802287598_n

20210203095650543

20210203095708621

20210203095725371

20210203095745355

Image1_3201626141332

Image1_3201626141525

Image1_3201626141712

tunis_3