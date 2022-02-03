نظارتها مطعمة بالألماس.. متحف أم كلثوم بالقاهرة كنز يرصد حياة كوب الشرق | صور

يوافق اليوم الخميس 3 فبراير - الذكرى الـ47 لوفاة كوكب الشرق أم كلثوم، التى توفيت يوم الاثنين 3 فبراير 1975م، بالقاهرة متأثرة بإصابتها بالفشل الكلوي وذلك عن عمر ناهز 76 عاماً.
كوكب الشرق تركت بصمة مميزة في عالم الفن والتي تعد صاحبة صوت يكاد يكون الأعظم فى تاريخ الغناء والطرب العربي ، ورغم مرور كل هذه السنوات على رحيل أم كلثوم تظل أم كلثوم حاضرة بين العالم العربي بطربها وصوتها الذي يعشقه الملايين.
ويرصد صدى اللبد في ذكرى وفاة “الست” أبرز المعلومات عن متحف أم كلثوم بالقاهرة:
1- على مساحة 250 متر مربع وهو واحد من المبانى التي يحتويها قصر المانسترلى بمصر القديمة ، افتتح رسميا يوم 28 ديسمبر 2001.
2-يحتوي المتحف على فاترينة تحتوي على النظارة المشهورة لأم كلثوم وهى مطعمة بألماس حر.
3- يوجد ڤاترينة أخرى بها البروش الذى كانت ترتديه على فساتينها فى اغلب أغانيها وهو على شكل هلال ومتطعم بالالماس الحر
4-يضم دولاب زجاج للملابس، فيه ثمانية فساتين فى حاله جيدة ولائحة طويله لتوضيح ترتيب كل فستان غنت به وهى ترتديه فى الافلام والحفلات و الفستان السابع فى العرض متطعم بأكمله باللؤلؤ الحر.
5- توجد بانوراما بعض الصور لأهم اللقطات لأم كلثوم وقت تصويرها لأشهر افلامها فى السينماالمصرية ويظهرالبطل بجانبها فى الصور، وأشهر الافلام (دنانير- سلامة- وداد- فاطمة- عايدة).
6- ڤاترينة فيها اهم الأوسمة والنياشين التى حصلت عليها ام كلثوم فى حياتها وهي ( قلادة النيل من الرئيس جمال عبد الناصر- وسام الأرز الوطنى من لبنان من الطبقة الأولى- وسام الاستحقاق السورى -وسام الكفاءة الفكرية من المغرب- وسام الامتياز الباكستانى -وسام نقابة الموسيقيين اللبنانيين-وسام نوط الجمهورية التونسية- وسام وقلادة الاستحقاق من مصر -ميدالية اسبوع تسليح القوات المسلحة المصرية سنة 1955"
7- يضم مفتاح مدينة طنطا ، جهاز جرامافون كبير و فوق مكبر صوت، أهدته شركة هيزماستر ڤويس لأم كلثوم والشركة سجلت 15 اسطوانة من الاسطوانات النادرة لاهم أغانى ام كلثوم و موجوده فى المتحف 12 اسطوانة من الاسطوانات.
8- يشمل فاترينة فيها حقائب يد وأحذية لأم كلثوم مصنوعة من جلد التمساح او الجلد الطبيعى، وأيضاّ مجموعة صور تذكارية على الحائط
9- توجد قاعة يوجد بها دواليب عرض كثيره وأبرز ما فيها ميكروفون مهدى لها من الاذاعة المصرية كانت تغنىام كلثوم أغانيهافى الراديو.
10- يوجد أكثر من ڤاترينة يوجد بها أغانى مكتوبة بخط اليد لمؤلفيها منها مثلا: ليلى و نهارى لعبد الفتاح مصطفى وأنت عمرى لاحمد شفيق كامل، وهذه ليلتى لجورج جرداق والحب كده لمحمود بيرم التونسى و احمد رامى.
11- تشمل مكتبة تحتوى على 100 مجلد من الجرانيل المصرية التى نشرت عنها و المجلات من سنة 1924 الى سنة 2000.
12- موجود أيضا عدد كبير من رسائل الماجستير لكثير من الدارسين فى قسم الغناء فى أكاديمية الفنون و معهد الموسيقى العربية.
13- قاعة عرض سينما يعرض فها فيلم تسجيلي لأم كلثوم من انتاج صندوق التنمية الثقافية يتضمن مقتطفات من قصة حياتها بالاضافة الى أجزاء من أفلامها الستة وحفلاتها فى مصر والوطن العربى ويختتم بجنازة أم كلثوم ومدة هذا الفيلم 26 دقيق وهو مترجم باللغتين الانجليزية والفرنسية.