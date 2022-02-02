متحف أم كلثوم يتسلم كتاب «أم كلثوم في أبو ظبي» من الأرشيف والمكتبة الوطنية الإماراتية

أهدى الأرشيف والمكتبة الوطنية الإماراتية نسخاً من كتاب "أم كلثوم في أبوظبي" إلى متحف أم كلثوم في القاهرة، وذلك حرصاً منه على إثراء مكتبة المتحف بهذا الكتاب القيم، ووضعه في متناول الباحثين المهتمين بتاريخ كوكب الشرق.

ويوثق الكتاب صفحة مهمة في التاريخ الثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويحفظ بالكلمة والصورة استقبال القائد الخالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، للراحلة أم كلثوم في قصر المنهل؛ حيث أكرم وفادتها، وأحاطها بكريم تقديره، ويسرد الكتاب تفاصيل رحلتها إلى أبوظبي، وما قدمته فيها من إبداعاتها الغنائية.

وعن هذه المبادرة التي جاءت على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب2022 ومع حلول الذكرى السابعة والأربعين لرحيل كوكب الشرق في الثالث من فبراير، قال فرحان المرزوقي مدير إدارة التواصل المؤسسي والمجتمعي في الأرشيف والمكتبة الوطنية، الذي سلّم الكتاب إلى إدارة المتحف: تأتي هذه المبادرة انطلاقاً من شعورنا بأن هذا الكتاب قد وضعناه في المكان الأنسب له؛ إذ يكمل المضمون الثري للمتحف الذي يحتوي على مقتنيات أم كلثوم ويوثق سيرتها الحافلة، وفي الزمان المناسب بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب، ومع ذكرى رحيل أم كلثوم.

وأضاف: في عام 1971 قام الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بتوجيه دعوة إلى فنانة العرب أم كلثوم في شهر نوفمبر 1971 ابتهاجا بعيد جلوسه الخامس، وبقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، ولقد لبّت سيدة الغناء العربي شاكرة تلك الدعوة الكريمة، وحلّت ضيفة مميزة في تلك الاحتفالات التاريخية.

ومن جانبها ثمنت إدارة متحف أم كلثوم، مبادرة الأرشيف والمكتبة الوطنية الإماراتية، واعتبرتها نقطة بداية لعلاقات ثقافية بناءة، وأشادت الإدارة بأهمية الكتاب الذي يوثق جانباً مهماً من سيرة سيدة الغناء العربي يفتقر إليه المتحف، وأكدت أنها ستعرضه أمام زوار المتحف من المهتمين بتاريخ كوكب الشرق.

وتجدر الإشارة إلى أن الأرشيف والمكتبة الوطنية قدم لمتحف أم كلثوم أيضاً مجموعة كبيرة من البطاقات التذكارية التي تحمل صور سيدة الغناء العربي لكي يوزعها على زوار المتحف في ذكرى رحيلها، حيث تعيد هذه البطاقات التذكارية إلى الأذهان مواقف وذكريات مهمة عاشتها أم كلثوم وعاصرها محبوها من عشاق الغناء العربي الأصيل.