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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أم كلثوم.. قصة خلافها مع عبدالحليم وميولها الكروية وحربها مع منير المهدية

ام كلثوم
ام كلثوم

تحل اليوم ذكرى رحيل الست ام كلثوم التي قدمت تاريخا من الغناء لايمحي من اهذان جمهورها ولايندثر مهما مر عليه التاريخ والزمن، فالست صنعت بصوتها شجن وقصص ستحدها ترافقك في كل حالاتك المزاجية.

ولدت أم كلثوم في محافظة الدقهلية في 4 مايو عام 1904، والدها مصرية، بحيث كانت تحفظ العديد من القصائد وتغنيها مع أخوها خالد، وبدأت الغناء عندما بلغت العشر سنوات، واشتهرت في مصر وفي كل الوطن العربي في القرن العشرين، ولقبت بكوكب الشرق وسيدة الغناء العربي.

منديل ام كلثوم

اشتهرت أسطورة الطرب أم كلثوم بالعديد من الطقوس التي كانت تقوم بها قبل وأثناء حفلاتها الأمر الذي ميزّها أكثر عن باقي الفنانات، وأكثر ما ينسب اليها هو المنديل الذي كانت تحمله في يدها.

وكانت كوكب الشرق الراحلة كشفت بنفسها عن هذا السر خلال مقابلة إذاعية قديمة عندما سألها المذيع عن هذا اللغز الذي حيّر كل محبيّها، فردّت أم كلثوم بكل صراحة أن السبب هو خوفها من الجمهور.

وصرّحت: "كلما كبر الفنان كلما ازداد خوفه من الجمهور احتراماً له، لذلك أنا أمسك المنديل في يدي لأنها تبدأ بالتعرق من شدة التوتر لحظة فتح الستارة… فأمسك المنديل بيدي الذي يريحني من التوتر والبرودة".
 

ام كلثوم

ام كلثوم زملكاوية ام اهلاوية 
 

ام كلثوم عُرفت في محيطها الفني بأهلاويتها، وكشف عن ذلك الفنان سمير صبري في أحد تصريحاته، حيث قال غنه أجرى لقاءً مع ام كلثوم سالها عن انتماءها فقالت إنها إحدى مشجعات النادي الاهلي.

ومما زاد من تأكيد ذلك، ما كشف عنه سمير صبري حين قال إن ام كلثوم كانت تتمنى ان تكون حارس مرمى للنادي الأهلي.

خلاف ام كلثوم وعبد الحليم حافظ

كان يعتقد أن هناك خلافات حادة بين عبد الحليم وأم كلثوم، ولكن الأمر لم يتعد كونه سوء تفاهم  حدث مع الفنان عبد الحليم حافظ؛ جعلهما فى حالة خصام لمدة 5 سنوات.
 

جاء الخلاف بسبب تعاقد كل من أم كلثوم، وعبد الحليم حافظ، على إحياء إحدى الحفلات الرسمية، وقد طلبت "كوكب الشرق"، بأن تصعد إلى المسرح أولًا؛ لتستمر فى أحيائه وعرض فقراتها حتى ساعة متأخرة من الليل، وهو ما أغضب "عبد الحليم"، وعلّق فى الميكروفون قائلًا: "على ما يبدو أنه مقلب"؛ وهو ما أثار غضب كوكب الشرق ليستمر الخلاف خمس سنوات، إلى أن تصالحا فى إحدى الحفلات بعدما قبل عبد الحليم حافظ يدها.

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ام كلثوم

حرب ام كلثوم ومنيرة المهدية 
 

كانت أم كلثوم في بدايات ظهورها علي الساحة الغنائية حينما كانت منيرة المهدية في أوج شهرتها، ولكن بعدما علمت منيرة بظهور فتاة صغيرة في السن تمتلك صوتا مميزا يعجب بها الجمهور ويلتف حولها، بدأت تكيد لها وتحبك الخطط لإفساد مشروعها الغنائي.
 

تقربت منيرة المهدية من الصحفي محمد عبد المجيد وطلبت منه حملة صحفية لإجهاض مشوار أم كلثوم، وبالفعل تطرق في الحملة لكتابة عدة مقالات ضد الراحلة.
 

وكادت منيرة تبلغ هدفها لولا تدخل الشيخ أمين المهدي الذي أقنع والد أم كلثوم بأن الهروب والعودة إلى قريتها من حيث جاءت سوف يؤكد الشائعات ولا ينفيها.

وبالفعل فشلت خطة منيرة المهدية في التخلص من أم كلثوم، حيث زادت الشائعات من إعجاب الجماهير بالموهبة الشابة بل وتعاطفوا معها لينقلب السحر على الساحر.
 

منيرة المهدية

قرية ام كلثوم

وبعد رحلة ابداع الست ام كلثوم وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، نائبه الدكتور هيثم الشيخ، بمرافقة اللجنة المشتركة من وزارات الأثار والسياحة والثقافة والتنمية المحلية لزيارة ميدانية لقرية طماي الزهايرة "مسقط رأس أم كلثوم"، تمهيدا لتحويلها إلى مقصد سياحي ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نحو دراسة مقترح تحويل قرية " طماي الزهايرة" بمركز السنبلاوين لتكون مقصدا للسياحة الداخلية والخارجية.

وفاة ام كلثوم 
 

في 22 يناير من عام 1975، انتشر خبر مرض أم كلثوم في الصحف، وكان هذا الخبر من الأخبار الرئيسة في إذاعة التلفزيون، وكان الناس يتبرعون بالدم لها، وفي 3 فبراير من عام 1975، ظهر يوسف السباعي في الساعة السادسة مساءً ليلقي خبر وفاتها.
 

ام كلثوم
ام كلثوم كوكب الشرق الفنان سمير صبرى الفنان عبد الحليم الفنان عبد الحليم حافظ

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