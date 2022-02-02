لطيفة: خيري بشارة أبدع وأتمنى عرض مسرحيات أم كلثوم وعبد الحليم ‏بجميع الدول العربية

حضرت النجمة لطيفة عدة عروض مسرحية على هامش مهرجان الرياض، وذلك خلال زيارتها للسعودية لحضور حفل "جوي أووردز" الذي أقيم مؤخرا برعاية هيئة الترفيه، وقالت لطيفة في تصريحات صحفية :"شاهدت عرض عبدالحليم حافظ وهو عمل مسرحي مشرف جدا، وقد أبدع فيها المخرج الكبير خيري بشارة، فالمسرحية بها ديكورات وإضاءة موفقة جدا وتليق بحجم العمل، والعروض الاستعراضية مميزة جدا".
وأضافت :"أيضا شاهدت مسرحية أم كلثوم وهي عمل ابداعي مليئ بالنوستالجيا ويعيش معها الجمهور حالة من الانبهار والفن الراقي"، مؤكدة أن انتاج مثل هذه الأعمال يعد طفرة فنية تساهم في مواجهة الإسفاف، وتساعد على نشر الفن الراقي الذي تربينا عليه، وقالت : "هذه الأعمال تثبت أن الفن مش مجرد جملة ولا أغنية تفرقع، الفن شعر وكلام حلو ومزيكا والتزام وانتماء وطني"، مؤكدة أن العالم العربي بأكمله نشأ على أعمال عبدالحليم وأم كلثوم، مؤكدة أن المخرج خيري بشارة أبدع فعلا في تقديم هذه الأعمال المميزة.
واشارت لطيفة أن هيئة الترفيه انتجت اعمالا لكبار نجوم الوطن العربي المؤثرين في تاريخنا ومسيرتنا الفنية أمثال عبدالحليم وأم كلثوم، وهم عمالقة الفن العربي، ويظهر معهم شخصيات بارزة أثرت مسيرتنا الفنية العربية بأعمال مهمة جدا ومنهم على سبيل المثال (الموجي وبليغ حمدي والأبنودي وكمال الطويل، وغيرهم الكثيرين من عمالقة الفن العربي)، وقالت لطيفة :"هؤلاء أسسوا أجيالا متعاقبة في الفن وتقديم أعمالا عنهم للأجيال الجديدة قادر على أن يعدل ميزان الأغنية في الوطن العربي".
وتمنت لطيفة أن تعرض هذه الأعمال في كافة الدول العربية، ويجوب صناعها كافة الأقطار العربية في القريب العاجل من أجل احياء تراثنا الفني العربي وتعريف الأجيال الجديدة بتاريخنا الفني المشرف، مؤكدة أن الجمهور كان يخرج من هذه العروض منبهر ويشعر بمشاعر متضاربة بين الحزن والفرح، حتى أن الأغلبية كانوا يبكون من جمال هذه الحكايات الإنسانية الفنية الشيقة.