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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لطيفة: خيري بشارة أبدع وأتمنى عرض مسرحيات أم كلثوم وعبد الحليم ‏بجميع الدول العربية

صدى البلد

حضرت النجمة لطيفة عدة عروض مسرحية على هامش مهرجان الرياض، وذلك خلال زيارتها ‏للسعودية لحضور حفل "جوي أووردز" الذي أقيم مؤخرا برعاية هيئة الترفيه، وقالت لطيفة في ‏تصريحات صحفية :"شاهدت عرض عبدالحليم حافظ وهو عمل مسرحي مشرف جدا، وقد أبدع ‏فيها المخرج الكبير خيري بشارة، فالمسرحية بها ديكورات وإضاءة موفقة جدا وتليق بحجم ‏العمل، والعروض الاستعراضية مميزة جدا".‏

وأضافت :"أيضا شاهدت مسرحية أم كلثوم وهي عمل ابداعي مليئ بالنوستالجيا ويعيش معها ‏الجمهور حالة من الانبهار والفن الراقي"، مؤكدة أن انتاج مثل هذه الأعمال يعد طفرة فنية تساهم ‏في مواجهة الإسفاف، وتساعد على نشر الفن الراقي الذي تربينا عليه، وقالت : "هذه الأعمال ‏تثبت أن الفن مش مجرد جملة ولا أغنية تفرقع، الفن شعر وكلام حلو ومزيكا والتزام وانتماء ‏وطني"، مؤكدة أن العالم العربي بأكمله نشأ على أعمال عبدالحليم وأم كلثوم، مؤكدة أن المخرج ‏خيري بشارة أبدع فعلا في تقديم هذه الأعمال المميزة.‏

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واشارت لطيفة أن هيئة الترفيه انتجت اعمالا لكبار نجوم الوطن العربي المؤثرين في تاريخنا ‏ومسيرتنا الفنية أمثال عبدالحليم وأم كلثوم، وهم عمالقة الفن العربي، ويظهر معهم شخصيات ‏بارزة أثرت مسيرتنا الفنية العربية بأعمال مهمة جدا ومنهم على سبيل المثال (الموجي وبليغ ‏حمدي والأبنودي وكمال الطويل، وغيرهم الكثيرين من عمالقة الفن العربي)، وقالت لطيفة ‏‏:"هؤلاء أسسوا أجيالا متعاقبة في الفن وتقديم أعمالا عنهم للأجيال الجديدة قادر على أن يعدل ‏ميزان الأغنية في الوطن العربي".‏
وتمنت لطيفة أن تعرض هذه الأعمال في كافة الدول العربية، ويجوب صناعها كافة الأقطار ‏العربية في القريب العاجل من أجل احياء تراثنا الفني العربي وتعريف الأجيال الجديدة بتاريخنا ‏الفني المشرف، مؤكدة أن الجمهور كان يخرج من هذه العروض منبهر ويشعر بمشاعر ‏متضاربة بين الحزن والفرح، حتى أن الأغلبية كانوا يبكون من جمال هذه الحكايات الإنسانية ‏الفنية الشيقة.‏

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حسن الرداد ام كلثوم الوطن العربي عروض مسرحية عبدالحليم حافظ كمال الطويل

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