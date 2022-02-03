تفاصيل إهداء الإمارات كتاب أم كلثوم في أبو ظبي لمتحف كوكب الشرق..فيديو

كشف فرحان المرزوقي مدير إدارة التواصل المؤسسي والتواصل المجتمعي بالأرشيف الوطني الإماراتي، تفاصيل اهداء متحف كوكب الشرق نسخ من كتاب أم كلثوم في أبو ظبي .

وقال فرحان المرزوقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة "المذاع على قناة " الاولى الفضائية "، :" كتاب أم كلثوم في أبو ظبي يوثق زيارة كوكب الشرق لدولة الإمارات ويؤرخ لـ زيارات لتكوكب الشرق للعديد من الدول العربية ".



وأضاف فرحان المرزوقي :" كتاب أم كلثوم يوثق بالمادة الفنية وبالصور كافة مراحل وتفاصيل زيارة أم كلثوم لـ الإمارات وغيرها من الدول العربية ".

ولفت فرحان المرزوقي:" كتاب ام كلثوم يوثق استقبال الشيخ زايد لـ المطربة ام كلثوم في دولة الإمارات العربية المتحدة".



وأهدى الأرشيف والمكتبة الوطنية الإماراتية نسخاً من كتاب "أم كلثوم في أبوظبي" إلى متحف أم كلثوم في القاهرة، وذلك حرصاً منه على إثراء مكتبة المتحف بهذا الكتاب القيم، ووضعه في متناول الباحثين المهتمين بتاريخ كوكب الشرق.

ويوثق الكتاب صفحة مهمة في التاريخ الثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويحفظ بالكلمة والصورة استقبال القائد الخالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، للراحلة أم كلثوم في قصر المنهل؛ حيث أكرم وفادتها، وأحاطها بكريم تقديره، ويسرد الكتاب تفاصيل رحلتها إلى أبوظبي، وما قدمته فيها من إبداعاتها الغنائية.

وعن هذه المبادرة التي جاءت على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب2022 ومع حلول الذكرى السابعة والأربعين لرحيل كوكب الشرق في الثالث من فبراير، قال فرحان المرزوقي مدير إدارة التواصل المؤسسي والمجتمعي في الأرشيف والمكتبة الوطنية، الذي سلّم الكتاب إلى إدارة المتحف: تأتي هذه المبادرة انطلاقاً من شعورنا بأن هذا الكتاب قد وضعناه في المكان الأنسب له؛ إذ يكمل المضمون الثري للمتحف الذي يحتوي على مقتنيات أم كلثوم ويوثق سيرتها الحافلة، وفي الزمان المناسب بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب، ومع ذكرى رحيل أم كلثوم.



