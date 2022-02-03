عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل إهداء الإمارات كتاب أم كلثوم في أبو ظبي لمتحف كوكب الشرق..فيديو

كتاب أم كلثوم في
كتاب أم كلثوم في أبو ظبي

 كشف فرحان المرزوقي مدير إدارة التواصل المؤسسي والتواصل المجتمعي بالأرشيف الوطني الإماراتي، تفاصيل اهداء متحف كوكب الشرق نسخ من كتاب أم كلثوم في أبو ظبي .

 

وقال فرحان المرزوقي  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة  "المذاع على قناة " الاولى الفضائية "، :" كتاب أم كلثوم في أبو ظبي يوثق زيارة كوكب الشرق لدولة الإمارات ويؤرخ لـ  زيارات لتكوكب الشرق للعديد من الدول العربية ".


وأضاف فرحان المرزوقي :" كتاب أم كلثوم يوثق بالمادة الفنية وبالصور  كافة مراحل  وتفاصيل زيارة أم كلثوم لـ الإمارات وغيرها من الدول العربية ".

 

ولفت فرحان المرزوقي:" كتاب ام كلثوم يوثق استقبال الشيخ زايد لـ المطربة ام كلثوم في دولة الإمارات العربية المتحدة".

 
وأهدى الأرشيف والمكتبة الوطنية الإماراتية نسخاً من كتاب "أم كلثوم في أبوظبي" إلى متحف أم كلثوم في القاهرة، وذلك حرصاً منه على إثراء مكتبة المتحف بهذا الكتاب القيم، ووضعه في متناول الباحثين المهتمين بتاريخ كوكب الشرق.

 

ويوثق  الكتاب صفحة مهمة في التاريخ الثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويحفظ بالكلمة والصورة استقبال القائد الخالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، للراحلة أم كلثوم في قصر المنهل؛ حيث أكرم وفادتها، وأحاطها بكريم تقديره، ويسرد الكتاب تفاصيل رحلتها إلى أبوظبي، وما قدمته فيها من إبداعاتها الغنائية.

 

وعن هذه المبادرة التي جاءت على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب2022 ومع حلول الذكرى السابعة والأربعين لرحيل كوكب الشرق في الثالث من فبراير، قال فرحان المرزوقي مدير إدارة التواصل المؤسسي والمجتمعي في الأرشيف والمكتبة الوطنية، الذي سلّم الكتاب إلى إدارة المتحف: تأتي هذه المبادرة انطلاقاً من شعورنا بأن هذا الكتاب قد وضعناه في المكان الأنسب له؛ إذ يكمل المضمون الثري للمتحف الذي يحتوي على مقتنيات أم كلثوم ويوثق سيرتها الحافلة، وفي الزمان المناسب بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب، ومع ذكرى رحيل أم كلثوم.


 

كوكب الشرق ام كلثوم أخبار التوك الامارات مصر

ترشيحاتنا

سوريا.. التحالف الدولي يستهدف قياديا أجنبيا بارزا في القاعدة

بوتين: روسيا والصين تلعبان دورا مهما في استقرار العالم

هناخد البطولة.. أحمد عيد عبدالملك يتوقع التأهل للنهائي والفوز على السنغال

بعد بطولة كأس الرابطة.. كارتيرون يصدم إدارة الزمالك

ذوبان الجليد في غرينلاند يتسبب بارتفاع مستوى البحر

الزمالك يبلغ أيمن حفني بالاعتزال أو الرحيل نهاية الموسم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نادية.. عاصفة جديدة تغرق سوق السمك الشهير في هامبورج للمرة الثالثة

بث مباشر مباراة السنغال وبوركينا فاسو اليوم في نصف نهائي أمم أفريقيا 2021

بين الاكتئاب وشائعات الغيبوبة.. كيف يعيش «عمرو زكي» وما تفاصيل حالته الصحية ؟

جوجل تحذر من تطبيق خطير في أندرويد.. فإذا كنت حملته احذفه فورا

أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تحذر من الطقس السيئ الساعات القادمة|فيديو

خوفا من التجسس.. إيقاف تدريبات منتخب مصر بعد رصد طائرة تحلق فوق المعسكر

12 حالة| متى يحق للكهرباء فصل التيار ورفع العداد ؟

كيف نشاهد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية.. القنوات الناقلة وطُرق المشاهدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد فهمى وشيكو الأبرز.. 15 صورة من العرض الخاص لفيلم حامل اللقب

طريقة عمل خضار سوتيه بالفرن ومجموعة متنوعة من الوصفات الجديدة

داخل قاع سحري.. ضبط مناظير طبية مهربة بحقائب راكب في مطار القاهرة| صور

10 صور من مسلسل "منورة بأهلها" قبل طرحه للعرض على منصة "شاهد"

فيديو

مصري بأستراليا يحصل على جائزة أفضل طالب دكتوراه في الكيمياء الكهربية "فيديو"

بثينة رشوان: اتجهت إلى عالم البيزنس لكرهي الكسل والجلوس في المنزل

القصة الكاملة لـ طفل الشيشة من تداول صوره حتى عودته لحضن أبيه.. فيديو جراف

لقاء سويدان: الجمهور سبب رجوعي عن قرار الاعتزال

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

اﻟﻤﺰﻳﺪ