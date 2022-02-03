أحمد بلال يضع نفسه فى موقف محرج على الهواء بسبب المنتخب.. فيديو

أوقع أحمد بلال، نجم الأهلى السابق والمنتخب المصري نفسه فى موقف محرج على الهواء.

وسألت مذيعة برنامج " كلام الناس" المذاع عبر قناة "أم بى سى مصر"،:" أحمد بلال، هل هناك مدرب وطني يصلح لتدريب منتخب مصر، فرد بلال قائلا:" لا يوجد مدرب مصرى يصلح لتدريب المنتخب".

وعادت مذيعة البرنامج، وسألت أحمد بلال، لو عرض عليك تدريب منتخب مصر، هل ستوافق، فرد بلال قائلا:" هوافق طبعا".

وواجهت مذيعة البرنامج ،بلال بكلامه قائلة :" أنت لسه من شوية بتقولى مفيش مدرب مصرى يصلح لتولي قيادة المنتخب"، ليتفاجأ أحمد بلال بما قالته المذيعة ويؤكد أنه مختلف عن باقى مدربين مصر.

مصطفى محمد وكيروش

وواصل أحمد بلال، نجم الأهلى السابق والمنتخب المصري هجومه، على مصطفى محمد نجم منتخب مصر ومهاجمه .

وتابع أحمد" مصطفى محمد عنده روح قتالية عالية، لكنه فنيا مش كويس ووحش جدا عدى مرحلة الوحاشة كمان".



وعن انتقاده لكارلوس كيروش، مدرب المنتخب المصري، قال أحمد بلال، سأعتذر له حال تحقيقه بطولة أفريقيا، وحتى الآن هو غير مقنع.