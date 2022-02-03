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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قناة "ناشيونال جيوجرافيك" تصور فيلم وثائقى عن منطقة آثار جرزة بالفيوم

القناة الفرنسية أثناء
القناة الفرنسية أثناء تصوير الفيلم الوثائقى

قام فريق تابع لقناة "ناشيونال جيوجرافيك" بتصوير فيلم وثائقى  عن منطقة اثار جرزة بالفيوم والحفائر التى تقوم بها البعثة المصرية فى المنطقة وذلك للموسم الثانى على التوالى  .


وصرح  سيد الشورة مدير عام اثار الفيوم ان التصوير بدأ اليوم الخميس ويستمر لمدة 6 ايام وقام به فريق من شركة الانتاج البريطانى"وندفل فيلم" وذلك ضمن سلسلة الافلام الوثائقية التى تجريها قناة "ناشيونال جيوجرافيك" عن الاثار المصرية وتسليط الضوء على جهود وزارة السياحة والاثار فى استكشاف وحماية تراث مصر القديمة .


تم خلال الفيلم التسجيلى تصوير الحفائر التى تجريها البعثة المصرية فى المنطقة برئاسة الدكتور باسم جهاد فتحى  وفريق من المفتشين منهم  احمد حماد اسماعيل ومن منطقة اثار الفيوم عمر فكرى محمد مفتش الاثار باشراف جمال ابو بكر مدير عام اثار مصر الوسطى وعادل عكاشة رئيس الادارة المركزية لاثار مصر الوسطى والدكتور ايمن عشماوى رئيس قطاع الاثار المصرية والدكتور مصطفى وزيرى الامين العام للمجلس الاعلى للاثار .


وأشار  مدير عام آثار الفيوم أن  منطقة جرزا تقع شمال قرية الروبيات بمركز طامية بالقرب من طريق القاهرة - أسيوط الغربى، وأسسها بطليموس الثانى لتكون مستعمرة لجنوده وإسمها اليونانى "فيلادلفيا" وعثر بها على أرشيف شخص يدعى "زينون"  كان يدير أملاك لأحد السادة والأرشيف يضم خطابات أعمال ترميم قام بها فى منزل هذا السيد ووجدوا فاتورة خاصة ب "النقاش " يطلب فيها أجره وعثر فيها على برديات أخرى تؤكد أن المدينة كانت مركزا زراعيا هاما فى العصر الروماني.

ننشر رابط إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول بكلية آثار الفيوم

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الفيوم تصوير فيلم منطقة آثار جرزة

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