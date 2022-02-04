دويتو ويجز وأحمد مكي يتصدر تريند يوتيوب.. المركز الـ 14 عالميا

تصدر النجم أحمد مكي، وويجز بأغنية إعلانهما الجديد لصالح إحدى شركات المحمول والتي تحمل عنوان "أقوى ميكس" موقع الڤيديوهات"يوتيوب".

وجاءت الأغنية ضمن قائمة الأغاني الأكثر مشاهدة واستماعاً على "يوتيوب" حيث احتلت المركز الأول في مصر والمركز الـ 14 عالمياً، كما تخطت نسبة مشاهدات الأغنية حاجز المليونين في أقل من 48 ساعة من طرحها.

جدير بالذكر أن أغنية "أقوى ميكس" من كلمات مكي وويجز، ومن ألحان كل من ديزل، عيسى، عسود، نوڤو، وخالد نبيل، وقام بتصوير البوستر الدعائي للأغنية للفنان مكي، المصور الشهير محمود كامل .

ونشرت عدد من صفحات الراب على موقع فيسبوك، مقطع مسرب من أغنية ويجز وأحمد مكي الجديدة، التي يقدماها سويا كدعاية لإحدى شركات الاتصالات المصرية، قبل طرحها كاملة

أعلن منذ فترة تحضير ويجز وأحمد مكي لأغنية راب جديدة دون الكشف عن تفاصيلها، في الوقت الذي ينشغل فيه الأخير بتصوير الموسم السادس من مسلسل الكبير أوى، المقرر طرحه في رمضان المقبل.