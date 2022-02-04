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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جينيسيس G90 موديل 2023.. نظرة شاملة على سيارة السيدان الفاخرة | فيديو

جينيسيس G90 موديل
جينيسيس G90 موديل 2023.. نظرة شاملة على سيارة السيدان الفاخر

ارتفعت مبيعات سيارات الدفع الرباعي ارتفاعاً كبيراً مؤخرا على حساب سيارات السيدان، ولكن رغم ذلك استمر تطور سيارات السيدان الفاخرة ولم تتوقف مطلقاً، وتعتبر سيارة جينيسس G90 موديل 2023 احد السيارات التي لفتت الأنظار مؤخراً بفضل تصميمها المذهل والتي يقدمه قسم الاداء الفاخر في شركة هيونداي.

جينيسيس G90 موديل 2023.. نظرة شاملة على سيارة السيدان الفاخرة 

أنتج الجيل الثاني من طراز جينيسس G90 موديل 2023 الرائد بالحجم الكامل مرة أخرى مشتقًا من قاعدة العجلات الطويلة، وتم الكشف عنه في الصور الرسمية قرب نهاية عام 2021 ليسمح لنا مقطع فيديو جديد نشرته CarSceneKorea بالاقتراب من السيارة الصالون الطويلة.

جينيسيس G90 موديل 2023.. نظرة شاملة على سيارة السيدان الفاخرة 

تأتي جينيسس G90 موديل 2023 الجديدة أطول بـ 190 ملم (7.5 بوصات) من G90القياسية، ونسخة قاعدة العجلات الطويلة تجلس على عجلات 20 بوصة بتصميم يشبه الدرع وترتدي كمية كبيرة من الكروم على جسمها الفخم، ونظرًا لأنه لا يمكن إزعاجك بإغلاق الأبواب الخلفية يدويًا مثل العامة، فهناك زر في الكونسول الوسطي الخلفي يقوم بذلك كهربائيًا على غرار Rolls-Royce.

جينيسيس G90 موديل 2023.. نظرة شاملة على سيارة السيدان الفاخرة 

نظرًا لكون المقصورة الخلفية طويلة جدًا تمتلك جينيسس G90 موديل 2023 أفضل حيث يمكن إمالة مقعد الراكب الأمامي والتمدد بفضل مسند القدمين في الجزء الخلفي من المقعد الأمامي، وضع في الاعتبار أنها ليست السيارة الأولى التي تتمتع بهذه الميزة، حيث تتبادر إلى الذهن Audi A8.

جينيسيس G90 موديل 2023.. نظرة شاملة على سيارة السيدان الفاخرة 

ونظرًا لأننا نتعامل مع طرازات G90 الأكثر ثراءً، تجدر الإشارة إلى أن Genesis ستبيع السيارة حصريًا بنظام الدفع الرباعي، وسيتم تقديم طراز قاعدة العجلات القياسية أيضًا مع إعداد الدفع بالعجلات الخلفية، وهناك اختلاف آخر بين الاثنين وهو المحرك فعلى الرغم من أن كلاهما يحتوي على محرك V6 سعة 3.5 لتر بشاحن توربيني إلا أنه أكثر خصوصية في سيارة السيدان الطويلة.

جينيسيس G90 موديل 2023.. نظرة شاملة على سيارة السيدان الفاخرة 

جهزت جينيسس G90 موديل 2023 بشاحن كهربائي فائق وتقنية هجينة معتدلة 48 فولت، تعمل المطحنة ذات الست أسطوانات على انتاج قوة تصل الى 415 حصانًا بينما يجب أن تعمل G90 العادية بقوة 380 حصان، ولم يتم الإعلان رسميًا عن إنتاج Long Wheelbase بعد ولكن تم الكشف عن الرقم بعد اعتماد الإصدار محليًا من قبل السلطات المختصة كتجديد، ولم يعد محرك V8بسعة 5.0 ليتر طبيعيًا، ولكن محرك V6الجديد ينخفض ​​بمقدار خمسة أحصنة فقط.

جينيسيس G90 موديل 2023.. نظرة شاملة على سيارة السيدان الفاخرة 

لم تقل Genesis أي كلمة عن إحضار G90 الجديدة إلى أوروبا حيث ستبيع الشركة الموديلات الأخرى، بالإضافة إلى G70 Shooting Brakeالأوروبية فقط، ومن غير الواضح أيضًا متى سيصل منافس BMWالفئة السابعة إلى الولايات المتحدة، على الرغم من أنه قد يتم طرحه للبيع في نهاية هذا العام باعتباره 2023 MY.

سيارات سيارة السيدان جينيسس G90 G90 Rolls-Royce genesis تقنية الفيديو

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