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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حكم دولي سابق: بكاري تأثر برفض مصر له قبل مباراة الكاميرون

بكاري جاساما
بكاري جاساما

قال محمد فاروق الحكم الدولى السابق، إن بكاري جاساما حكم مباراة مصر والكاميرون، كان متحفز للمنتخب الوطني، والجميع شاهد انفعاله على وائل جمعة، وما قام به مع كيروش المدير الفنى للمنتخب.

وأضاف الحكم الدولى السابق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن هناك أخطاء حدثت فى مباراة الأمس، لذلك المدير الفنى قام بتبديل الننى وعمر كمال خوفًا من الكارت الأحمر.

ولفت إلى أن حكم أمس أخرج المصريين عن شعورهم، ومعظم القرارات كانت لصالح الكاميرون، و الحكم كان متأثر برفض مصر له.

وأشار إلى أن ضربة الجزاء الأخيرة فى المباراة لـ منتخب الكاميرون التى خرجت بعد عن المرمي، لا تحتاج لـ فار، ولكن الحكم ارتكب أخطاء كثيرة فى المباراة.

وأوضح أن الحكم كان عليه ضغوط وأظهر ذلك خلال المباراة، وكان فى حالة عصبية شديدة تسبب فى مشكلات كثيرة.

 

 

الحكم الدولى السابق بكاري جاساما منتخب مصر الكاميرون كيروش

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