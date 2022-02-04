سقوط أمطار خفيفة على القليوبية.. والمحافظة ترفع الطوارئ

شهدت محافظة القليوبية فى الساعات الأولى من صباح اليوم سقوط أمطار خفيفة مصحوبة بالرياح على بعض الأماكن، ما أدى إلى رفع درجة الاستعداد القصوى؛ لمواجهة سوء الأحوال الجوية وتفعيل غرف العمليات لمواجهة أية مشاكل.

من جانبه وجّه محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان ، رفع درجة الاستعداد القصوى وانعقاد غرفة العمليات المركزية بالديوان العام للمحافظة، وربطها بغرف العمليات الفرعية داخل الوحدات المحلية بالمدن والمراكز، لمتابعة حالة الطقس أولا بأول والتعامل السريع مع شكاوى المواطنين.

كما وجه المحافظ جميع رؤساء المدن والأحياء ومسئولي شركة المياه والصرف الصحي بالتواجد ميدانيًا للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين مدن وقرى المحافظة بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياه والصرف الصحي.

من ناحية أخري أعلن الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة فى القليوبية أنه تم رفع حالة الاستعداد للحالة القصوى بعدد من المستشفيات التى تم اختيارها للمشاركة فى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان برفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات الصحة بمحافظة القليوبية وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات البشرية والمادية المتاحة، لتقديم رعاية طبية نموذجية للمواطنين.