خلال 7 أيام.. رفع 898 طن قمامة ومخلفات صلبة في سوهاج

أعلنت محافظة سوهاج عن رفع 898 طن قمامة ومخلفات صلبة وتراكمات، وذلك خلال حملات نظافة وإنارة مكبرة نفذتها الوحدات المحلية خلال الأسبوع الماضي، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن تكثيف أعمال النظافة والتجميل والإنارة للحفاظ على الشكل الحضاري اللائق، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

رفع 213 طن قمامة

رفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج 213 طنا من القمامة والمخلفات الصلبة والأتربة خلال حملات مكبرة بشوارع المدينة وقرى "أولاد عزاز، جزيرة شندويل، الكوامل بحري، عرابة أبو الدهب، روافع القصير، تونس، الصلعا، الشباتية"، بالإضافة إلى أعمال صيانة اعمدة الكهرباء وتركيب لمبات جديدة وتغيير محول كهرباء البخايتة بقرية عرابة أبو الدهب.

وفي حي شرق سوهاج استمرت أعمال الإنارة وصيانة الكهرباء حيث تم إنارة 9 شوارع بمدينة ناصر، وإنارة شارعين متفرعين من شارع الجمهورية، وعدد 9 شوارع مختلفة بنطاق الحي، كما واصل الحي حملات النظافة والإنارة بمناطق "شارع سيتي، وترعة باجا الغربي، ومحمد سيد طنطاوي، و٢٦ يوليو، و٢٣ يوليو، والمعتز بالله، والعارف بالله".

تكثيف حملات النظافة

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة حملات نظافة مكبرة استهدفت الشوارع الرئيسية بالمدينة، وأسفرت عن رفع 40 طن قمامة ومخلفات صلبة، وتم تفريغ الحاويات، ورفع القمامة من أماكن تجمعاتها، وتمهيد الطرق بالجليدر.

وقامت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج برفع 350 طن قمامة ومخلفات صلبة خلال حملات نظافة مكبرة شنتها على مدار اسبوع، شملت جميع قطاعات الحي ، كما استمرت أعمال الإنارة وصيانة الأعمدة وتركيب كشافات الليد بشوارع “الشجيع، ومنطقة حوض التلاتين، ومحيط إدارة مرور سوهاج حتي منطقة الثلاث كباري، وحي راشد، وشارع الجرجاوية، وشارع المخبز الألي الرئيسي”، وبعض المناطق والشوارع الأخرى.

وفي مركز ومدينة طما تم القيام بحملة نظافة مكبرة بمنطقة الزهراء، وتمهيد الطريق بالجليدر، وتم رفع جميع الحاويات بشوارع المدينة، وأماكن تراكم القمامة، حفاظا على نظافة الشوارع والشكل الحضاري اللائق.

تنظيف القرى والنجوع

وقام مركز ومدينة طهطا برفع 220 طن مخلفات وتراكمات وقمامة خلال حملات نظافة مكبرة شملت قرى " نزلة القاضي، والجبيرات، وبنجا، وبني حرب والنجوع المجاورة"، بمشاركة كافة معدات الوحدات القروية التابعة.

وكثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم حملات الإنارة وتركيب المحولات الجديدة وإزالة القديمة بقرية الكولة، حيث تم تركيب عدد 6 محولات إضافية بقدرة 200 ك وات، واستمرت حملات النظافة بالمدينة وقرى " نيدة، والكولة، والعيساوية، والحواويش " حيث تم رفع 45 طن من القمامة والمخلفات الصلبة.

وفي مركز ومدينة المنشاة تم القيام بحملات نظافة مكبرة بنطاق المركز شملت شوارع المدينة، وقرى "الزوك الغربية، والزوك الشرقية"، وأسفرت الحملات عن رفع 30 طن من المخلفات والتراكمات والأتربة من الشوارع والميادين المختلفة بنطاق المركز.