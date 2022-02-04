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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أنيقة وجذابة.. 10 صور تكشف عن إطلالات زينة في عيد ميلادها

زينة
زينة

يصادف اليوم 4 فبراير عيد ميلاد الفنانة زينة و التي أتمت اليوم عامها الـ 41 وعلى الرغم من ذلك لازالت تحافظ على رشاقتها و أناقتها التي تجعلها محط انظار الجميع.


تعتبر زينة من نجمات الوطن العربي الأكثر أناقة و تحرص دائما على أرتداء الملابس المتناسقة مع قوامها و التي تبرز رشاقتها الملحوظة، بالإضافة إلي ذلك تميل إلي التجديد و التنوع و عدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة.


تتميز زينة بمتابتعتها لأحدث صيحات الموضة و أختيار ما يتناسب معها فهي تفضل في الكثير من الأحيان أختيار الأزياء البسيطة و الجذابة و الغير مبالغ فيها مما كشف عن ذوقها الراقي.


تحرص على تنسيق الحقائب و الأحذية التي تزيد من جاذبيتها و أناقتها بالإضافة إلي قطع الإكسسوارات و المجوهرات التي تمنحها إطلالة متكاملة، و تنال إطلالات زينة إعجاب الكثير من متابعيها عبر مواقع التواصل الأجتماعي.

وكانت قد أعلنت الفنانة زينة، عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام، عن إصابه والدتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت زينة، فى فيديو نشرته عبر "ستوري" حسابها على موقع "إنستجرام": “والدتي مصابة بفيروس كورونا منذ أسبوعين، وهو ده سبب اني مش بظهر كتير الفترة الأخيرة لإني مشغولة معاها بإجراء التحاليل الطبية اللازمة وللاطمئنان على استقرار حالتها خلال فترة العلاج”.

وتابعت: "أنتوا عارفين أنا بخاف من كورونا أد إيه، مش بخاف علشان نفسى بس، بخاف علشان ولادي كمان".

وأكدت: "أمي مش بتخرج من البيت خالص، بس الحمد لله، دى جت غلطة من أخويا، المرض وحش قوي وبيخليك قلقان".

واختتمت: "أطالب جمهوري بالدعاء لها فوالدتي تعاني من أمراض القلب والسكر، ربنا يشفيها ويشفى كل مريض.. وأنا مفتقداكو جدا، ومفتقده إنى أنزل فيديوهات وصور عليها أغانى".

اخر أعمال  زينة
يُذكر أن آخر أعمال زينة مسلسل «كله بالحب» والذي عُرض في رمضان 2021، بطولة النجوم: أحمد السعدني وصابرين وهالة فاخر ومصطفى درويش ومحسن منصور وريم البارودي وسامر المصري وغيرهم، من تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبدالحميد.

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