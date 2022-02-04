عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الرئيس بايدن يشارك اللجنة العليا للأخوة احتفالها باليوم الدولي للأخوة الإنسانية

بايدن
بايدن

أصدر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، في اليوم الدولي للأخوة الإنسانية، بيانًا حث فيه جميع الشعوب على العمل معًا وتجاوز كافة الانقسامات والتعاون فيما بينهم للتغلب على التحديات العالمية، بما في ذلك جائحة فيروس كورونا المستجد وأزمة تغير المناخ وذلك من أجل "بناء عالمٍ أفضلٍ يحترم حقوق الإنسان العالمية، ويمد يد العون لكل إنسان، وينهض بالأمن والسلام لجميع الناس".

وقال الرئيس بايدن في تصريحه: "ما نراه اليوم من تحديات كالتهديد المستمر لجائحة فيروس كورونا المستجد، والأزمة الوجودية لتغير المناخ، وارتفاع وتيرة العنف حول العالم، يجعل التعاون مطلباً رئيسياً بين الناس من كافة الخلفيات، والثقافات، والعقائد، والأديان. وتتطلب منا هذه التحديات أيضا أن نتحدث مع بعضنا بعضا في حوارٍ مفتوحٍ وأن نعزز قيم التسامح والاندماج والتفاهم فيما بيننا".

وتابع الرئيس بايدن قائلاً: "طوال حياتي، كان الإيمان بالنسبة لي شعاع أملٍ ودعوة إلى السعي نحو الغاية حتى في أحلكٍ الأيام وأشدها ظلمة، فالتعاليم المقدسة في كافة التقاليد الدينية تدعونا إلى أن نحب بعضُنا بعضاً، وأن نحمي الضعفاء ونخدمهم، وأن نتمسك بكرامة كل إنسان ونحافظ عليها، وهذا ما يجسِده اليوم الدولي للأخوة الإنسانية."

وأضاف الرئيس بايدن قائلاً: "في هذا اليوم، نؤكد مجددًا – بالأقوال والأفعال – القيم الإنسانية التي توحدنا جميعاً. فمعاً لدينا فرصةٌ حقيقيةٌ لبناء عالمٍ أفضلٍ يحترم حقوق الإنسان العالمية ويمد يد العون لكل إنسان وينهض بالأمن والسلام لجميع الناس."

ويحتفل الناس في جميع أنحاء العالم، بما فيهم القادة الدينيون والشخصيات العالمية، باليوم الدولي للأخوة الإنسانية في نسخته الثانية والذي يصادف الذكرى الثالثة لتوقيع قداسة البابا فرنسيس وفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية في أبوظبي في الرابع من فبراير عام ٢٠١٩.

من جانبه، أعرب الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية المستشار محمد عبد السلام عن تقديره للرئيس بايدن على مشاركته في الاحتفاء باليوم الدولي للأخوة الإنسانية.

وقال المستشار عبد السلام: "أقدر كثيراً مشاركة فخامة الرئيس بايدن بمناسبة هذا اليوم الذي يمثل لحظة فارقة في تاريخ الإنسانية، والذي اجتمع فيه قائدا أكبر مؤسستين في العالمين المسيحي والإسلامي عام 2019 للتوقيع على وثيقة الأخوة الإنسانية في أبو ظبي. أجدد امتناني لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة لدعمها قضية الأخوة الإنسانية منذ انطلاقتها الأولى."

يقع مقرُ اللجنة العليا للأخوة الإنسانية في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحظى بدعم قداسة البابا فرنسيس وفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي وراعي الأخوة الإنسانية.

رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن اليوم الدولي للأخوة الإنسانية فيروس كورونا أزمة تغير المناخ

ترشيحاتنا

موازنة البرلمان: ثبات أسعار أسطوانات الغاز.. وتوقعات بانخفاض البنزين الفترة المقبلة

"الفاو و"الزراعة" توقعان مشروعين لزيادة إنتاجية المياه ودعم صغار منتجي الألبان

عميد علوم عين شمس: إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول خلال أسبوعين

الحكومة تتلقي 4 شكاوى بشأن الأوضاع الوظيفية و18 ألفا أخرى بشأن تراكم القمامة

جثمان الراحلة عايدة عبد العزيز يصل مسجد الشرطة تمهيدا لصلاة الجنازة عليها

لمواجهة البلطجة وتجار المخدرات.. الشكاوى الحكومية تتلقى 4394 استغاثة في شهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي أمم إفريقيا .. تحديث بالصور

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة أسعار البنزين 2022

خاص من المغرب| كواليس الساعات الأخيرة لإنقاذ الطفل ريان .. طائرة ملكية مجهزة لنقله

على قيد الحياة.. أحدث فيديو للطفل ريان داخل البئر

تحويل العقد القديم .. تشريع جديد يعيد التوازن بين المالك والمستأجر

وش السعد.. الإعلان عن اسم معلق مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا

مجلس الوزراء ينفي إخلاء المدينة الجامعية بجامعة القاهرة

تطبيق الزيادة اليوم.. أسعار البنزين الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم كلثوم تعيد الغناء من أجله.. سر ترديد عظمة على عظمة يا ست في حفلات كوكب الشرق

وائل كفوري يتألق في حفل غنائي بموسم الرياض.. صور

منتخب الساجدين يهزم بكاري جاساما ويطيح بالكاميرون.. هل يحقق الفراعنة حلم البطولة الثامنة؟

مصر والسنغال .. وزير الشباب والرياضة يهنئ الفراعنة على الوصول لنهائي إفريقيا|صور

فيديو

فيديو جراف.. الطفولة والأمومة ينجح في إيقاف زواج طفلة بالمنيا

فيديو جراف.. هل تواجه أيتن عامر السجن بسبب 33 مليون جنيه

تطورات الحالة الصحية لهاني الناظر.. ونجله يطلب الدعاء

سر انسحاب عايدة عبد العزيز من مسلسل غاضبون وغاضبات بعد 5 حلقات

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

اﻟﻤﺰﻳﺪ