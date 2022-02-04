المشاركون في منتدى الشباب من جنوب السودان: مصر تؤمن بقدرات النشء لتحقيق النهضة

استقبل السفير معتز مصطفى عبد القادر سفير مصر لدى جوبا، عدداً من الشباب الجنوب سوداني الذين شاركوا في منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ في يناير الماضي.



وأكد على الاهتمام الذي يوليه الرئيس لقضايا الشباب ولاسيما شباب القارة الإفريقية، مستعرضاً بعض التوصيات الصادرة عن النسخ المختلفة للمنتدى والخاصة بتنمية قدرات الشباب الإفريقي.

كما استعرض السفير المصري نشأة المنتدى ودوره الحالي كمنصة عالمية لشباب العالم لتبادل الآراء وتناول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



ومن جانبهم، أعرب المشاركون عن بالغ الامتنان لاختيارهم ضمن مجموعة من شباب العالم للمشاركة في هذا المحفل المحوري، وقدموا الشكر للقيادة المصرية ومنظمي المنتدى على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والتنظيم المتميز.

كما أبرزوا انطباعاتهم الإيجابية عن المنتدى والفرصة التي يوفرها لتبادل الآراء والخبرات مع نظرائهم من المشاركين من كافة دول العالم من خلال الجلسات وورش العمل المتنوعة.



كما أعرب المشاركون عن شكرهم وتقديرهم لرئيس الجمهورية على إنشاء ورعاية تلك المنصة للتواصل بين شباب العالم من مختلف الجنسيات لعرض أفكارهم وإبداعاتهم، الأمر الذي يعكس إيمان الدولة المصرية بقدرات وإمكانات الشباب لتحقيق نهضة الدول، معربين عن الأمل في استمرار تنظيم المنتدى.