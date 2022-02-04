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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لماذا يصلي الله على سيدنا النبي ؟.. خطيب المسجد الحرام يوضح السبب

خطيب المسجد الحرام
خطيب المسجد الحرام

قال الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، إمام وخطيب المسجد الحرام، إن الله جل وعلا خص سيدنا محمد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دون سائر أنبيائه ورسله. 

صلاة الله على النبي وصلاة الملائكة 

وأوضح «المعقيلي» خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد الحرام بمكة المكرمة، أن ذلك لعلو منزلته ، فالرب الجليل، القوي العزيز، العظيم الحكيم، سبحانه جل جلاله وتقدست أسماؤه، بعظمته وجلاله وقدسيته، يصلي على النبي الكريم.

واستشهد بما قال الله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً»، منوهًا بأن معنى صلاة الله تعالى على نبيه، ثناؤه عليه وتعظيمه، وذكر محاسنه ومناقبه، وبيان محبته له، وعظيم منزلته عنده.

وأضاف أنه بالنسبة لصلاة الملائكة وغيرهم على النبي -صلى الله عليه وسلم- : طلب ذلك من الله تعالى، ففي صحيح البخاري: قال أبو العالية رحمه الله: “صلاة الله: ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء”.

رحمة للعالمين

ونبه إلى أن الله تعالى قد أرسل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، رحمة للعالمين، ونجاة لمن آمن به من المتقين، فهو عبد الله ورسوله، وصفيه ونجيه وخليله، وأمينه على وحيه، وخيرته من خلقه، النبي الرحيم، والرسول الكريم، صاحب المقام المحمود، والحوض المورود.

وتابع:  أعلى الله مقامه، وشرح صدره، ووضع وزره، ورفع ذكره، فَضْلُهُ صلى الله عليه وسلم على الأمة عظيم ؛ فبه هدانا الله إلى الصراط المستقيم، وأنقذنا به من عذاب الجحيم.

واستشهد بما قال الله تعالى: «لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ»، منوهًا بأنه من حبه سبحانه لنبيه، قرن طاعته بطاعته، وحبه باتباعه، وذكره بذكره، فلا يذكر الله جل جلاله، إلا ويذكر معه رسوله صلى الله عليه وسلم.

الزاد ليوم المعاد

ودلل بما قال ابن عباس رضي الله عنهما: “ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره”، يريد قوله جل جلاله: «لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ».

وأوصى المسلمين بتقوى الله فهي الزاد ليوم المعاد، والعدة ليوم التناد، فالكيس من حاسب نفسه، وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها، وتمنى على الله الأماني .

 

إمام و خطيب المسجد الحرام خطيب المسجد الحرام ماهر المعقيلي خطبة الجمعة من المسجد الحرام الصلاة على النبي

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